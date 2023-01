Sme rodina hlasovala za všetky tri termíny volieb, opozícia vraj len robí cirkus a klame vlastných voličov

Predčasné voľby vyhlási

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina dodržalo to, čo avizovalo a všetci poslanci klubu zahlasovali za všetky tri termíny predčasných volieb – májový, júnový aj septembrový.Povedal to v utorok predseda hnutia Boris Kollár po schválení termínu volieb 30. septembra v parlamente.Podotkol, že na najlepší termín síce považuje čo najskorší, čiže májový alebo júnový, ale keďže predpokladali, že zhoda 90-tich hlasov sa nájde zrejme len na september, tak boli ochotní zahlasovať za všetky varianty.Kollár je podľa svojich slov veľmi rád, že tento „cirkus s predčasnými voľbami a referendami“ sa už skončil, pretože opozícia ho využívala na predvolebný boj a na to, aby mohla vytvárať chaos. Predčasné voľby vyhlási 130 alebo 125 dní pred stanoveným termínom volieb, kandidátky sa budú môcť podávať okolo 2. júla.„Mňa len mrzí to farizejstvo zo strany opozície, ktorá na jednej strane robí mexické vlny s referendom, na druhej strane robí obrovské ovácie s májovým a júnovým termínom, pritom klamú vlastných voličov. Keď chcem tak strašne predčasné voľby, tak za septembrové už nezahlasujem?“ pýtal sa Kollár.Podľa nich tým chcú povedať voličom toľko, že keď nie je po ich, tak nech tu je úradnícka vláda. „Tu jasne ukázala celá opozícia, že oni robia len cirkus a tie predčasné voľby vlastne vôbec nechceli,“ skonštatoval Kollár.Koaličná zmluva sa podľa jeho slov končí pol roka pred voľbami a potom si už bude každá politická strana „kampaňovať“. „Dovtedy sa budeme správať štandardne, budeme rokovať so stranou OĽaNO Za ľudí a budeme sa dohadovať, ktoré zákony podporíme a ktoré nie,“ povedal Kollár.Návrh Anny Záborskej (OĽaNO) o interrupciách navrhol podľa svojich slov v utorok do programu zaradiť s tým, že „o zaradení bodu rozhodne Národná rada SR pri hlasovaní o programe schôdze ako celku.“Povedal, že ako predseda parlamentu mal právo tam tento bod zaradiť, čo aj spravil a schvaľovanie bolo na poslancoch. „Keby pánovi poslancovi Tomášovi Valášekovi prešiel jeho pozmeňujúci návrh, tak by ten bod automaticky vypadol von,“ podotkol a dodal, že pokiaľ sa na grémiu dohodnú, že tento bod do programu nasledujúcej schôdze nezaradia, tak tam nebude.