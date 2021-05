Slovensku chýba legislatívne uznanie spolužitia párov rovnakého pohlavia, tvrdí Patakyová

Dochádza k porušovaniu práv

Zmeny treba na úradoch i v rodinách

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensku chýba legislatívne uznanie spolužitia párov rovnakého pohlavia. V statuse na sociálnej sieti to pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Menší rozsah priznávaných práv homosexuálnych párov je podľa nej aj v zjavnom rozpore minimálne so zásadou rovnosti, ktorá je zakotvená v Ústave SR . Úroveň ochrany takéhoto spolužitia sa pritom v členských štátoch Rady Európy postupne zvyšuje.„Pravidelne pripomínam, že nám na Slovensku chýba legislatívne uznanie spolužitia párov rovnakého pohlavia, čo je významnou súčasťou rešpektovania základných práv a slobôd, pretože zasahuje do súkromného a rodinného života. Zo svojej pozície vnímam, že k porušovaniu ľudských práv neustále dochádza a presadenie systémových zmien často predstavuje dlhodobý boj,“ uviedla Patakyová.Ombudsmanka sa v posledných rokoch zaoberala aj problematikou tranzície transrodových ľudí. Opakovane upozorňovala na prijatie právnej úpravy, ktorá by dostatočným spôsobom upravila postup zmeny pohlavia, a v jej rámci ustanovila, aby tranzícia nebola podmienená odstránením reprodukčných orgánov.Verejná ochrankyňa práv je presvedčená, že pre naplnenie principiálnej myšlienky z ústavy či Všeobecnej deklarácie ľudských práv o rovnosti v dôstojnosti i právach všetkých ľudí je potrebné vykonanie zmien na legislatívnej úrovni. Zmeny by podľa nej mali nastať ale aj na úradoch, v medziľudských vzťahoch, v rodinách, v školách či na pracoviskách.Medzinárodný deň proti homofóbii pripadá každoročne na 17. mája po tom, ako 17. mája 1992 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyškrtla homosexualitu zo zoznamu psychických porúch.