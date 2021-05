Odborári sa chystajú na tripartitu a avizujú aj masovejšie protestné akcie

Odborári majú vlastné návrhy

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po zrušení núdzového stavu avizujú odborári masovejšie akcie v uliciach proti pripravovaným návrhom v sociálnej legislatíve.Na pondelkovom brífingu v žilinskom Dome odborov to naznačil predseda Rady Odborového zväzu KOVO Podľa jeho slov pre ďalší vývoj bude dôležitý výsledok budúcotýždňového zasadnutia tripartity, kde odborári prídu s vlastnými návrhmi na zlepšenie sociálnej situácie zamestnancov. Podľa Machynu je základnou výhradou odborového zväzu návrh na zrušenie zastropovania dôchodkového veku.„Aktuálne pripravuje vláda opatrenia, ako urobiť celý dôchodkový systém udržateľný, ale posilňuje skôr druhý pilier a oslabuje prvý. Pritom celá západná Európa má silný prvý pilier s doplnkovými dôchodkovými riešeniami v treťom pilieri, čo dáva ľuďom väčšiu istotu. U nás majú ľudia menšiu istotu a väčšie riziko, čo pri ich príjmoch nie je dobré," uviedol Machyna.Na zasadnutie tripartity sa odborári chystajú s jasnými návrhmi riešení.Ak chcú hľadať peniaze, treba jasné transferové oceňovanie, pozrieť sa na konsolidované závierky, treba zdaniť veľké monopoly, nie zamestnancov. Dnes zamestnanci platia do štátneho rozpočtu cez priame dane viac ako právnické osoby. Vláda sľubovala, že zníži daňovú medzeru, ale opak je pravdou, keďže pripravuje zvýšenie daní,"Odborový predák zároveň verí, že ich hlas na tripartite si vláda vypočuje. „Ak sa tak nestane, chceme ísť medzi ľudí a presviedčať ich, aby nás podporili. Aby vyšli do ulíc so silným signálom občianskej spoločnosti, kde je občan na prvom mieste a až za ním je vláda. Ak si to ľudia uvedomia, tak aj vláda bude musieť cúvnuť a bude brať odbory ako partnerov a nie tých, s ktorými iba niečo prerokuje a aj tak si spraví, čo chce," dodal Machyna.