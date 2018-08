Slovenskú delegáciu na septembrovom VZ OSN povedie prezident A. Kiska

Na snímke slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. augusta (TASR) - Prioritami Slovenska na septembrovom Valnom zhromaždení (VZ) OSN budú mier a prevencia konfliktov, spoločná "pozitívna" agenda, angažovanosť v globálnych témach a úloha SR v hlavných orgánoch organizácie. Vyplýva to zo stredajšieho uznesenia vlády.Zasadnutie VZ OSN sa začne 18. septembra v New Yorku, pričom všeobecná rozprava na najvyššej úrovni sa uskutoční od 25. septembra do 1. októbra. Témou 73. zasadnutia bude Dialóg a posilnenie multilateralizmu ako katalyzátora blahobytu všetkých osôb a udržateľnej planéty.Delegáciu SR povedie prezident SR Andrej Kiska, jeho zástupcami budú minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku Michal Mlynár. Ďalších členov delegácie vymenuje Lajčák.Slovensko bude podľa smernice pre postup delegácie aj naďalej prispievať do mierových operácií OSN na Cypre, Haiti a Blízkom východe. Bude tiež presadzovať reformu bezpečnostného sektora a boj proti terorizmu, extrémizmu a radikalizmu. V rámci migračnej politiky OSN chce zas zdôrazňovať právo štátov určiť si, koho prijmú na svoje územie.Podľa dokumentu je pre Slovensko dôležitá aj implementácia Parížskej dohody a jej čo najširšia univerzalita.zdôrazňuje.Čo sa týka úlohy Slovenska v orgánoch OSN, predložilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2028 – 2029. Zároveň sa Peter Tomka uchádza o znovuzvolenie za sudcu Medzinárodného súdneho dvora v Haagu (MSD) na obdobie 2021 – 2030. Slovensko tiež predložilo kandidatúru Mlynára na post predsedu 6. právneho výboru VZ OSN počas 74. zasadnutia VZ OSN.