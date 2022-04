Slovenskú hokejovú reprezentáciu trápia zranenia, tím opustil Sukeľ a prišli Lunter s Okuliarom

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie pristúpilo pred sobotňajším prípravným duelom na trenčianskom ľade proti výberu Česka k zmene v kádri. Zranenie zo štvrtkového súboja proti rovnakému súperovi v Spišskej Novej Vsi vyradilo Matúša Sukeľa , do tímu pribudli útočníci Mário Lunter Oliver Okuliar . Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) "Matúš Sukeľ utrpel zranenie v oblasti tváre, ktoré mu neumožňuje pokračovať v príprave. Namiesto neho sa k tímu pripojí center Mladej Boleslavy Mário Lunter. V tíme nás trápia viaceré zranenia. Stopercentní nie sú ďalší hráči, ale zatiaľ všetci pokračujú v príprave a o ich štarte v druhom zápase s Českom sa rozhodne po rannom rozkorčuľovaní. Do tímu sme preto povolali ďalšiu posilu. Oliver Okuliar pricestoval dnes ráno a už absolvoval s tímom jeden tréning,“ vysvetlil asistent generálneho manažéra Oto Haščák na HockeySlovakia.sk.Slováci začali prípravu na májové MS vo Fínsku štvrtkovým triumfom na Spiši 3:1. Duel v Trenčíne sa uskutoční v sobotu 23. apríla o 15.00 h. Počas nasledujúceho týždňa tím SR vycestuje do Drážďan na dve prípravné súboje proti domácim Nemcom, v úvode mája bude doma hostiť výbery Francúzska a Nórska. Svetový šampionát vo Fínsku je naplánovaný na 13. - 29. mája.