Slovenskú poštu povedie Martin Ľupták, na čele spoločnosti nahradil Petra Helexu

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Novým predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta , a. s. sa od 1. júna stal Martin Ľupták. Zároveň bude vykonávať aj povinnosti generálneho riaditeľa, kým Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) ako jediný akcionár Slovenskej pošty vyhlási výberové konanie a vyberie nového generálneho riaditeľa spoločnosti.Ľupták na čele Slovenskej pošty vymenil Petra Helexu na základe rozhodnutia ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (Sme rodina). O zmene vo vedení informovala v pondelok agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.Vedenie Slovenskej pošty označil Ľupták za novú výzvu. "Nielen preto, že ide o spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, ale aj pre jej potenciál transformovať sa na modernú a efektívnu európsku poštu," povedal nový šéf spoločnosti s tým, že má jasno v tom, kam by pod jeho vedením mohla rásť."Cieľom nie sú abstraktné vízie, ale smelé a konkrétne čísla. Preto verím, že by sa Slovenská pošta mohla v budúcnosti dostať na úroveň podniku, ktorý bude zrkadlom a vzorom hlavne pre iné poštové podniky vo svete, a na ktorú budú aj jej zamestnanci pyšní," uviedol Ľupták.Zároveň poďakoval súčasnému manažmentu Slovenskej pošty za pracovné nasadenie, ale aj za úspešné zavádzanie nových projektov a služieb, na ktoré chce nadviazať.Ľupták vyštudoval Obchodnú fakultu so zameraním na komerčnú diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.Pôsobil v rôznych oblastiach na Slovenku aj v zahraničí. Manažoval a riadil niekoľko súkromných spoločností, a to ako člen predstavenstva švédskej spoločnosti Bring Linehaul A.B., predseda predstavenstva v oblasti poradenstva Eurocontrol, s. r. o., senior viceprezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.Bol aj predsedom predstavenstva v spoločnosti Elbacert, a. s., viceprezidentom a výkonným členom Európskej organizácie pre kvalitu a tiež pôsobil v Združení cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.Od roku 2006 bol podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom pre logistiku, dopravu a automobilový priemysel v spoločnosti BringTrucking, a. s., dcérskej spoločnosti Nórskej pošty, kde zodpovedal za podnikový rast, obchodné stratégie, obstarávanie, audity, predaj, a tiež za vývoj, kvalitu a inovácie.Peter Helexa viedol Slovenskú poštu od júla 2018. V rámci stratégie Pošta 2020 zlepšila Slovenská pošta hospodárenie a modernizovala niektoré služby pre zákazníkov.Spoločnosť zaviedla platbu kartou na pobočkách, spustila mobilnú aplikáciu, rozšírila sieť BalíkoBOXov a investovala do zamestnancov zvyšovaním základnej mzdy. Stratégia priniesla pilotne aj projekt Online priehradky.Ide o jednotný zákaznícky portál Slovenskej pošty, ktorý umožní zákazníkom vybaviť cez internet najviac používané poštové služby a eliminuje nutnosť zákazníka navštíviť pobočku.Počas pôsobenia Helexu obsadila Slovenská pošta v roku 2019 v rebríčku Transparency International Slovensko historicky najlepšie tretie miesto a celkovo sa stala druhou najlepšou spoločnosťou vlastnenou štátom.Spoločnosť tiež nedávno získala certifikát Systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001.