Trump poslal do Brazílie zakázaný liek na Covid-19, ktorý vraj zhoršuje zdravotný stav pacientov

Liek zhoršuje stav pacientov

Liek má fatálne vedľajšie účinky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 - Spojené štáty americké poslali do Brazílie dva milióny dávok lieku proti malárii, ktorý prezident Donald Trump, na rozdiel od odborníkov, považuje za vhodný na liečbu nového koronavírusu.Žiadne vedecké štúdie nepotvrdili, že by bol hydroxychlorochín účinný proti koronavírusu a niektoré menšie štúdie uvádzajú, že dokonca zhoršuje zdravotný stav pacientov.Brazília a Biely dom v spoločnom nedeľnom vyhlásení uviedli, že liek má slúžiť ako profylaktický prostriedok pre zdravotníkov v prvej línii a terapeutický prostriedok pre pacientov v zlom stave. USA takisto poslali do krajiny tisíc pľúcnych ventilátorov.Trump v máji potvrdil, že dva týždne užíval liek na ochranu pred koronavírusom, a to napriek varovaniu vlastnej vlády, že pre potenciálne vedľajšie fatálne účinky by ho mali ľudia užívať len v nemocnici alebo vo výskumných zariadeniach.Jeho rozhodnutie kritizovali experti z oblasti zdravotníctva s tým, že tak môže k užívaniu lieku povzbudiť ďalších ľudí.Prezident ozrejmil, že sa rozhodol pre hydroxychlorochín po tom, ako dvaja zamestnanci Bieleho domu mali pozitívny test na vírus.