Slovenskú reprezentáciu opustili piati hráči, do Žiliny príde pätica zo zámoria a obranca Gajdoš z majstrovskej Nitry (video)

Žiadne vyraďovanie nie je jednoduché

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Gajdoš príjemne prekvapil

29.4.2024 (SITA.sk) - Po minulotýždňových prípravných dueloch proti Čechom nastali v slovenskej hokejovej reprezentácii zmeny v kádri. Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , národný tím opustili obrancovia Boris Brincko, Daniel Gachulinec aj útočníci Jozef Baláž, Matej Kašlík, Servác Petrovský.Tréner Craig Ramsay bude mať počas aktuálneho týždňa k dispozícii zo zámoria obrancu Šimona Nemca aj útočníkov Tomáša Tatara Pavla Regendu , z tímu nového slovenského šampióna HK Nitra príde bek František Gajdoš.„Žiadne vyraďovanie v tejto fáze prípravy nie je jednoduché. Viacerí hráči mali v doterajšej príprave lepšie i slabšie momenty. Napokon sme vybrali päticu, ktorá tím opustila. Chlapcom ďakujeme za doterajšie výkony. Pevne veríme, že v budúcnosti sa s nimi v reprezentácii ešte stretneme," informoval asistent trénera Peter Frühauf Hráči zo zámoria sa k výberu SR pripoja v Žiline a chodiť by mali postupne. „Tešíme sa na chalanov zo zámoria. Očakávame, že s ich príchodom pribudnú skúsenosti a zvýši sa nielen kvalita tímu, ale aj konkurencia v ňom. Dúfame, že chalani si po náročnej základnej časti v NHL oddýchli a budú pripravení nám pomôcť," pokračoval Frühauf.Na adresu beka Gajdoša doplnil: „Má za sebou vynikajúcu sezónu. Vlani to dotiahol až na majstrovstvá sveta, kde nás príjemne prekvapil. V tohtoročnom play-off potvrdil výkonnostný vzostup, bol jeden z kľúčových obrancov Nitry na ceste za titulom. Sme radi, že napriek náročnému vrcholu sezóny prijal pozvánku do prípravy a zabojuje o miesto na šampionáte."Vyvrcholením aktuálneho týždňa bude prípravný duel v Žiline proti reprezentácii Poľska. Generálku na MS absolvujú Slováci v utorok 7. mája v Bratislave proti Američanom. Na šampionáte (10.-26. mája) ich v základnej B-skupine v Ostrave preveria postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.