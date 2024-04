Stavjaňa po obrovskom úspechu Nitry prijal ponuku Sparty Praha. Spod Zobora znie: Ďakujeme, Tondo!

V Prahe má aj rodinu

Adekvátna náhrada za Miloša Hořavu

Nitra jeho rozhodnutie rešpektuje

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.4.2024 (SITA.sk) - Len niekoľko dní po senzačnom zisku majstrovského titulu trvali dohady a špekulácie, či tréner Antonín Stavjaňa bude pokračovať v tíme HK Nitra . Nebude, lebo odchádza do tímu semifinalistu českej extraligy - Sparty Praha Spoločne s doterajším trénerom Pavlom Grossom tam vytvoria skúsený tandem pre sezónu 2024/2025. "Tréner Stavjaňa spĺňal všetky naše požiadavky," skonštatoval športový riaditeľ Sparty Praha Tomáš Divíšek na klubovom webe.Stavjaňa sa teší na novú výzvu aj svoju rodinu v Prahe."Sparta je rozhodne skvelá hokejová adresa a na tento angažmán sa veľmi teším. V Prahe žijú aj moje dve deti a to je pre mňa príjemný bonus. Predtým som štyri sezóny pôsobil v Nitre na jednom mieste a už som potreboval zmenu," cituje Stavjaňu hcsparta.cz.Stavjaňa bol jeden zo základných stavebných kameňov úspechu Nitry v tohtoročnom slovenskom play-off. Mnohými podceňovaný tím vytiahol z ôsmeho miesta až k majstrovskému titulu, keď postupne vyradil Trenčín, Poprad, Michalovce aj Spišskú Novú Ves."Hľadali sme trénera, ktorý by bol adekvátna náhrada za Miloša Hořavu. A Stavjaňa je skúsený tréner a rešpektovaná persóna. Tréner Gross si ho vybral ako najvhodnejšieho spolupracovníka z viacerých adeptov. Tešíme sa na jeho prínos," dodal Divíšek."Chceli sme nahradiť Hořavu po ľudskej aj športovej stránke, čo nie je jednoduché. Antonín Stavjaňa bolo prvé meno, ktoré sme vyslovili," ozrejmil Pavel Gross.Šesťdesiatjeden ročný Stavjaňa od roku 2006 do roku 2024 vybojoval s Nitrou dva majstrovské tituly, tri strieborné a štyri bronzové medaily v slovenskej extralige. K tomu treba pridať triumfy vo Vyšehradskom pohári , domácej pohárovej súťaži aj Kontinentálnom pohári . To všetko zanechalo silný dojem nielen vo fanúšikoch, ale aj súčasnom vedení nitrianskeho klubu, ktoré Stavjaňovi ponúklo ďalšie predĺženie kontraktu."Puto medzi Antonínom Stavjaňom a naším klubom je mimoriadne silné. S výnimkou roku 2017 bol pri všetkých medailách HK Nitra. Teraz sa rozhodol prijať ponuku z českej extraligy a toto jeho rozhodnutie rešpektujeme. Prajeme mu v novom pôsobisku veľa úspechov! Tondo, ďakujeme a dovidenia," píše sa vo vyhlásení HK Nitra.