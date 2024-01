Slovensku sa podarilo rekordné čerpanie eurofondov, minister Raši informoval i o zvyšných financiách (video)

aktualizované 10. januára 14:14



10.1.2024 (SITA.sk) -Slovensko vyčerpalo z finančných prostriedkov Európskej únie na konci dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 k 31. decembru minulého roka vyše 13 miliárd eur, čo je skoro 90,5 % z alokácie desiatich operačných programov v objeme 14,5 miliardy eur.Zo starých eurofondov tak ostávalo ku koncu vlaňajška využiť zhruba 1,4 miliardy eur. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) z tejto sumy sa 490 miliónov eur presunie na riešenie energetickej krízy, 62 miliónov eur na podporu aktivít k utečenom z Ukrajiny a 838 miliónov eur je na projekty, táto suma sa bude nasledujúce tri mesiace preplácať žiadateľom.„Nevieme zatiaľ s istotou potvrdiť, koľko finančných prostriedkov prepadne a či sme vyčerpali všetko, pretože do konca decembra mali prijímatelia uhradiť faktúry dodávateľom a do konca marca tohto roka majú čas, aby štátu poslali žiadosti o platbu,“ informoval v stredu minister investícií Richard Raši Hlas-SD ).„V polovici apríla by sme teda mali mať presné informácie, koľko finančných prostriedkov žiadatelia žiadajú preplatiť a následne prebehnú kontroly až na úrovni Európskej komisie . Na končený účet tak môžeme čakať aj dva roky,“ poznamenal. Pripustil, že prepadnúť by mohlo asi sto miliónov eur, ako sa doposiaľ očakávalo.V programovom období 2007 až 2013 Slovensko vyčerpalo takmer 94 % z celkového eurofondového balíka. Ak by sa podľa ministerstva z projektov financovaných z dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 nevyčerpalo už ani euro a ak sa k čerpaniu na konci roka pripočítajú sumy na preplatenie energetickej krízy a na pomoc utečencom z Ukrajiny, čerpanie prevyšuje 94 %.„Znamená to, že Slovensku sa v končiacom programovom období podarí vyčerpať viac eurofondov ako v predchádzajúcom. To je dobrá správa. Treba však zdôrazniť, že nie všetky peniaze boli využité ideálne,“ podotkol Raši.Minister sa pochválil, že od jeho nástupu na post vlani v októbri zaznamenali rekordné čerpanie eurofondov. Kým pri bývalej ministerke investícií Veronike Remišovej Za ľudí ) sa podľa Rašiho mesačne čerpalo v priemere necelých 113 miliónov eur a pri predošlom ministrovi Petrovi Balíkovi počas úradníckej vlády vyše 250 miliónov eur, pri súčasnej vláde sa za posledné dva mesiace minulého roka vyčerpalo v priemere 419 miliónov eur za mesiac.„V novembri to bolo vyše 400 miliónov eur, v decembri takmer 440 miliónov eur,“ dodal Raši.Poslankyňa Veronika Remišová zaregovala tým, že veľká väčšina projektov, ktorými sa minister investícií teraz chváli, bola pripravená a rozbehnutá počas ich vlády.„Richard Raši a súčasná vláda nemá na tomto čerpaní absolútne žiadnu zásluhu, keďže projekty vrátane prípravy, trvajú niekoľko rokov a od začiatku boli nastavené tak, že budú končiť v decembri 2023. Raši sa teda drzo chváli výsledkami našej práce, keďže výsledky svojej práce nemá žiadne,“ tvrdí Remišová.Vyjadrenia Rašiho o údajnom zanedbávaní regiónov v minulosti označila za nehorázne zavádzanie. Svedčí o tom podľa nej maximálne čerpanie a funkčnosť Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý predchádzajúce vlády Smeru zanechali v katastrofálnom stave.„Keď som preberala po nich tento program určený pre samosprávy, tak kvôli pochybeniam a podozreniam z machinácii boli v tomto programe pozastavené platby zo strany Európskej komisie, čo sme dali do poriadku a dnes je IROP jeden z najlepšie spravovaných programov,” pripomenula Remišová.