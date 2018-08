Na snímke zľava riaditeľ Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Miroslav Koóš, chemik SAV a držiteľ ERC grantu Ján Tkáč a podpredseda SAV Peter Samuely počas tlačovej konferencie v Bratislave 16. augusta 2018. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 16. augusta (TASR) – Slovensku sa podarilo získať európskeho "vedeckého Oscara". Európska výskumná rada (European Research Concil (ERC)) schválila a odporučila na financovanie projekt Jána Tkáča z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave podpredseda SAV Peter Samuely.Ide zatiaľ o jediný ERC "Proof od concept" grant na Slovensku, ktorý táto európska vedecká autorita odsúhlasila.povedal Samuely.Cieľom grantu je aplikácia výsledkov základného výskumu do biomedicínskej praxe.povedal Tkáč.Projekt zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu. V projekte sa kladie dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov na povrchu prostatického špecifického antigénu (PSA). V súčasnosti sa podľa Tkáča na diagnostiku ochorenia používa najmä stanovenie množstva PSA v krvi, tá je však značne nepresná. Analýza podľa Tkáča ukazuje, že slovenské riešenie môže poskytnúť signifikantne lepšie parametre diagnostiky so značnou cenovou výhodou, a tak sa uplatniť v klinickej praxi v celosvetovom rozsahu.Vedci Ján Tkáč a Tomáš Berók predpokladajú, že príprava diagnostických kitov sa bude realizovať v dvoch formách, a to ako klinické testy pre onkologické pracoviská a nemocnice, druhou formou sú domáce testy pre bežnú verejnosť. Podľa Tkáča by sa výsledok v domácich testoch mohol dostaviť do desiatich minút, v klinických by to mohlo trvať zhruba hodinu.Výsledky tejto vedecko-výskumnej činnosti by mohli byť uvedené na trh v roku 2021.dodal Tkáč. Zároveň podotkol, že ho zatiaľ aktuálna situácia v SAV až tak neohrozila.dodal.