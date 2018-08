V Čereňanoch budujú kanalizáciu kvôli zlepšeniu životného prostredia

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čereňany 16. augusta (TASR) - Čereňany v okrese Prievidza sa dočkajú splaškovej kanalizácie. Práce za vyše 15 miliónov eur, ktoré skupina dodávateľov zabezpečuje aj v susedných Oslanoch, financuje investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) aj z fondov Európskej únie.Vybudovanie kanalizácie v Čereňanoch zabezpečí podľa miestnej samosprávy nielen zlepšenie kvality životného prostredia v obci, jej rozvoj, nových obyvateľov, ale i lepšie vzťahy medzi nimi.ozrejmil pre TASR starosta Ján Mokrý.Obec, ako ďalej priblížil, zaradili do aglomerácie Čereňany-Oslanypodotkol.V Čereňanoch sa podľa starostu v tejto súvislosti predalo aj 16 rodinných domov, ktoré boli prázdne.dodal.V obci nie je v súčasnosti vybudovaná funkčná splašková kanalizácia, s realizáciou časti projektovanej v rámci prvej etapy sa začalo, nie je však funkčná. Dĺžka novovybudovanej kanalizácie tam bude vyše 9000 metrov a bude zaústená do novovybudovanej čistiarne odpadových vôd (ČOV).Čiastočne vybudovanú kanalizáciu majú aj Oslany, v rámci projektu tam vznikne nová ČOV, do ktorej bude ústiť kanalizačná sieť v dĺžke viac ako 16,5 kilometra, pričom dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 13,9 kilometra.Výška investície predstavuje 15.131.878,80 eura. StVS, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici ju bude financovať aj z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého jej Ministerstvo životného prostredia SR schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 11.650.702,97 eura. Projekt by mal byť hotový do decembra 2020.