Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. decembra 2025

Slovenský astrofotograf zachytil meteorický roj Gemindy, jeho fotografiu ocenila NASA – FOTO


Tagy: Fotografia Meteorický roj

Slovenský astrofotograf zachytil meteorický roj Gemindy, jeho fotografiu ocenila



Zdieľať
16.12.2025 (SITA.sk) - Slovenský astrofotograf zachytil meteorický roj Gemindy, jeho fotografiu ocenila NASA. Fotografia Tomáša Slovinského vznikla v Belianskych Tatrách na Slovensku. Niekoľko dní pred Vianocami tak fotografia obletela svet s titulom snímka dňa NASA.


Slovinský na fotografii zachytil najaktívnejší meteorický roj Gemindy. Jeho maximum nastalo v noci z 13. na 14. decembra. Snímka dňa NASA pôsobí rozprávkovo, súčasne však v sebe nesie posolstvo a popularizuje vedu.

Meteorický roj Gemindy


Ako spresnil portál astro-novinky.eu, väčšina ľudí pozoruje meteorický roj v lete, kedy vrcholia populárne Perzeidy. Najaktívnejším meteorický roj však každým rokom vrcholí v decembri. Ide práve o meteorický roj Gemindy, ktorých pozorovanie tento rok sprevádzali priaznivé podmienky. Počas noci maxima je za priaznivých podmienok možné pozorovať až takmer 100 meteorov za hodinu. Gemindy sú pomenované podľa súhvezdia Blížencov (Gemini), v ktorom sa nachádza ich radiant, a teda miesto, z ktorého meteory zdanlivo vylietavajú.

V čase vzniku snímky astrofografa Slovinského sa v tejto oblasti práve nachádzala aj jasná planéta Jupiter, v blízkosti hviezd Castor a Pollux. Fotografia vznikla pod Belianskymi Tatrami v blízkosti obce Ždiar. Slovinský meteory zachytával počas dvoch nocí v blízkosti starej goralskej chaty. Práve táto chata, ktorej základy siahajú až do roku 1941, je v centre snímky. V spojení s krajinou tak fotografia pôsobí doslova rozprávkovo, napriek tomu však verne zachytáva skutočný astronomický úkaz.

Červené oblaky


Nočná obloha je na fotografii jemne sfarbená do modra. V čase vzniku snímky sa totiž Mesiac nachádzal už nad obzorom. Svojím jasom tak osvetlil vrcholky Belianskych Tatier - Havran a Ždiarsku ihlu, a tiež samotnú oblohu. Na sníme dňa NASA sú viditeľné aj červené oblaky.

Tie predstavujú emisné hmloviny vodíka, ktoré vyžarujú práve v červenej časti spektra. Meteory, ktoré sú zachytené na snímke vylietavajú zo súhvezdia Blížencov v ľavom hornom rohu fotografie, kde sa súčasne nachádza aj jasná planéta Jupiter. Všetky meteory na snímke vylietavajú zo súhvezdia Blížencov v ľavom hornom rohu fotografie, kde sa nachádza aj jasná planéta Jupiter.

Vianočné posolstvo


Tomáš Slovinský prostredníctvom svojej fotografie poukazuje aj na vianočné posolstvo. Hviezdami posiate nebo podľa jeho slov dokáže na chvíľu zastaviť čas, priniesť pokoj a naplniť myseľ radosťou.

Snímkou dňa NASA tak fotograf súčasne želá všetkým krásne Vianoce plné pohody, ticha a jednoduchých okamihom, ktoré činia život vzácnym. Slovinský získal titul prestížneho Astronomického snímku dňa NASA aj v októbri. Fotografia zachytáva kométu Lemmon nad štítmi Vysokých Tatier.


Zdroj: SITA.sk - Slovenský astrofotograf zachytil meteorický roj Gemindy, jeho fotografiu ocenila NASA – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fotografia Meteorický roj
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Stredisko Vysoké Tatry spoplatní skitouring na zjazdovkách. Aká bude cena lístkov?
<< predchádzajúci článok
Bratislavskí sudcovia kritizujú Kolíkovú za výrok, že sa hanbia za svojich zástupcov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 