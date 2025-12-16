Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Víkend

16. decembra 2025

Stredisko Vysoké Tatry spoplatní skitouring na zjazdovkách. Aká bude cena lístkov?


Tagy: lyžiarske stredisko Skialpinizmus Vysoké Tatry

Od 20. decembra 2025 začne stredisko Vysoké Tatry spoplatňovať skitouring a skialp na všetkých sprístupnených výstupových trasách na zjazdovkách. ...



Zdieľať
gettyimages 918931272 676x451 16.12.2025 (SITA.sk) - Od 20. decembra 2025 začne stredisko Vysoké Tatry spoplatňovať skitouring a skialp na všetkých sprístupnených výstupových trasách na zjazdovkách. Ako informoval hovorca spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda, tento krok nadväzuje na podobné opatrenia v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách, kde bol skitouring spoplatnený už počas minulej zimnej sezóny.


Cieľom je regulovať rastúci počet návštevníkov venujúcich sa tejto aktivite a zároveň zvýšiť bezpečnosť všetkých návštevníkov pohybujúcich sa po lyžiarskych tratiach a súvisiacich plochách.

Každodenná úprava zjazdoviek stoja milióny eur


Riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský zdôraznil, že výroba snehu, každodenná úprava zjazdoviek stoja milióny eur. "K tomu musíme pripočítať ďalšie státisíce, ktoré ako stredisko musíme platiť za prenájom zjazdoviek. Nie je fér, aby skituristom ich koníček donekonečna dotovali lyžiari so skipasmi," povedal s tým, že získané prostriedky pomôžu financovať nielen výrobu snehu a údržbu zjazdoviek, ale poslúžia aj posilneniu skipatrolu a zvýšeniu bezpečnosti.

Skitouring bude možné vykonávať počas dennej prevádzkovej doby na vyhradených trasách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, kde bude stredisko otvorené až do 20:00. Výstup je povolený len smerom nahor po označených trasách, zjazd len po oficiálne otvorených lyžiarskych tratiach. Kontroly oprávnenosti vstupu a úhrady lístkov budú vykonávať skipatroly priamo v teréne.

Ceny lístkov


K dispozícii sú dva typy lístkov – denný lístok za 7 eur online a 9 eur v pokladni, a celosezónny lístok za 99 eur, ktorý platí aj v stredisku Jasná. Výhodou sezónneho lístka sú zľavy na parkovanie, 15 % goX cashback v gastro prevádzkach TMR a zásah horskej služby počas výstupu či zjazdu.

Držitelia všetkých platných skipasov môžu skitouring využívať vo vymedzených úsekoch zjazdoviek bez ďalších poplatkov. Nové opatrenia majú za cieľ spravodlivo rozdeliť náklady na údržbu strediska medzi všetkých užívateľov a zároveň zvýšiť bezpečnosť na zjazdovkách.


Zdroj: SITA.sk - Stredisko Vysoké Tatry spoplatní skitouring na zjazdovkách. Aká bude cena lístkov? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: lyžiarske stredisko Skialpinizmus Vysoké Tatry
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovenský astrofotograf zachytil meteorický roj Gemindy, jeho fotografiu ocenila NASA – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 