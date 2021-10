Slovenský cestovný ruch je najslabší za posledné roky, analytik za tým vidí nedostatok zahraničných turistov

Zvýšil sa aj počet domácich turistov

Letná sezóna je len slabou útechou

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 je pre slovenský cestovný ruch zatiaľ najslabším za posledné roky. Najväčším trápením pre tuzemských hotelierov je podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka nedostatok zahraničných turistov a veľmi slabé mimosezónne mesiace.Letná sezóna síce podľa neho poskytuje jemný impulz vo forme zvýšených tržieb, no ostatné mesiace sú na turistov počas pandemických mesiacov veľmi chudobné. V budúcom roku však predpokladá zlepšenie situácie.Cestovný ruch bol v júli v počte návštevníkov silnejší ako pred rokom o 2,5 %, avšak stále výrazne zaostávajúci voči predpandemickej úrovni. Oproti júlu 2019 to bol pokles o 18 %.Pozitívom je podľa Horňáka narastajúci počet domácich turistov počas letnej sezóny, ktorých vyšší počet aspoň čiastočne kompenzuje stratené tržby.„Dôvodom ich rastúceho počtu v posledných dvoch rokoch je strach obyvateľov z cestovania, meniaca sa pandemická situácia u nás i v zahraničí a pravidlá pri príchode na Slovensko či snaha ľudí podporiť slovenských majiteľov ubytovacích zariadení,“ povedal Horňák.Z celoročného pohľadu je pokles zahraničného a domáceho dopytu veľmi citeľný.„Letná sezóna je však len slabou útechou, keďže pokles návštevníkov za sedem mesiacov tohto roka dosahuje 68 % oproti rovnakému obdobiu 2019,“ poznamenal analytik.Najväčším problémom je podľa neho dramatický prepad počtu zahraničných turistov.„Predpokladáme, že po odznení pandémie sa oživí zahraničný dopyt aj v tomto sektore a sezóna 2022 by už mohla priniesť pozitívne správy,“ dodal analytik.