|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lucia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. decembra 2025
Slovenský cestovný ruch prosperuje, návštevnosť hotelov stúpla o šesť percent
Slovenský cestovný ruch sa v októbri opäť priblížil k hodnotám, ktoré boli bežné pred pandémiou. Počet hostí ubytovaných v zariadeniach cestovného ruchu stúpol medziročne o šesť percent a od rekordu z roku ...
Zdieľať
13.12.2025 (SITA.sk) - Slovenský cestovný ruch sa v októbri opäť priblížil k hodnotám, ktoré boli bežné pred pandémiou. Počet hostí ubytovaných v zariadeniach cestovného ruchu stúpol medziročne o šesť percent a od rekordu z roku 2019 ho delil už len nepatrný rozdiel.
Ubytovatelia zaznamenali takmer 1,3 milióna prenocovaní, pričom priemerná dĺžka pobytu zostala nezmenená na úrovni 2,4 noci. Pozitívny vývoj sa týkal všetkých krajov, pričom Žilinský kraj zaznamenal historicky najvyšší počet októbrových návštevníkov. Domáci cestovatelia zostávajú oporou sektora, keď v októbri tvorili takmer dve tretiny všetkých hostí. Ich počet sa medziročne zvýšil o viac než dve percentá.
Dynamickejší návrat však zaznamenal zahraničný dopyt, keďže počet cudzincov ubytovaných na Slovensku stúpol o 13 percent. Medziročné tempo rastu zahraničných návštevníkov bolo výrazné a od rekordu z roku 2019 ho delil už len symbolický rozdiel. Najsilnejšie regióny z hľadiska návštevnosti boli Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, ktoré spolu tvorili takmer dve tretiny všetkých hostí.
K celkovo priaznivému vývoju prispeli aj kumulatívne údaje za desať mesiacov roka. Od januára do októbra sa v ubytovacích zariadeniach na Slovensku ubytovalo 5,4 milióna osôb. Ide o medziročný nárast o 6,6 percenta. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýba ubytovateľom len 1,9 percenta, čo signalizuje, že sektor sa prakticky vrátil na predkrízovú úroveň.
Podľa Tomáša Boháčka, analytika 365.bank, sa domáci turisti naďalej podieľajú výraznou mierou na udržiavaní dopytu, no zahraniční návštevníci opätovne naberajú na význame.
„Cestovný ruch v októbri jasne ukázal, že sa stabilne približuje k predpandemickým maximám. Domáci návštevníci zostávajú kľúčovým pilierom, no zahraničný dopyt rastie rýchlejšie a čoraz viac sa približuje k úrovniam z najúspešnejších rokov,“ uviedol Boháček. Vyhliadky na nadchádzajúcu zimnú sezónu 2025/2026 sú podľa analytika priaznivé. Hlavné horské strediská vrátane Jasnej už vstúpili do sezóny nadpriemerne silným tempom.
„Skorý príchod zimného počasia spolu s investíciami do infraštruktúry podporili skorší záujem o pobyty. Práve sever Slovenska, ktorý už v októbri zaznamenal najvyšší rast, by mohol v zime ešte viac ťažiť z návratu zahraničných hostí,“ doplnil. Ako ďalej uvádza Boháček, zahraničný dopyt by mal byť hlavným ťahúňom zimnej sezóny, pričom kľúčovú úlohu zohrá záujem turistov z Poľska.
„Ekonomická situácia poľských domácností je stabilnejšia než u slovenských a rast ich disponibilných príjmov zvyšuje ochotu cestovať. Tento trend sledujeme už od jesene a zimné mesiace by ho mali ešte posilniť, predovšetkým v lyžiarskych lokalitách ako Jasná či Vysoké Tatry,“ skonštatoval. Pozitívny vývoj by podľa neho mohli podporiť aj priaznivé výmenné kurzy.
„Posilňujúca česká koruna a stále výhodný kurz poľského zlotého voči euru robia pobyty na Slovensku atraktívnejšími. Očakávame, že zloženie návštevníkov sa v zime ešte viac presunie v prospech zahraničných hostí. To môže pozitívne ovplyvniť celkové tržby sektora, keďže zahraniční turisti majú spravidla vyššiu útratu na osobu,“ dodal Boháček. Domáci dopyt by mal podľa neho zostať stabilný, aj keď jeho rast môžu tlmiť obmedzené finančné možnosti slovenských domácností.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský cestovný ruch prosperuje, návštevnosť hotelov stúpla o šesť percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Ubytovatelia zaznamenali takmer 1,3 milióna prenocovaní, pričom priemerná dĺžka pobytu zostala nezmenená na úrovni 2,4 noci. Pozitívny vývoj sa týkal všetkých krajov, pričom Žilinský kraj zaznamenal historicky najvyšší počet októbrových návštevníkov. Domáci cestovatelia zostávajú oporou sektora, keď v októbri tvorili takmer dve tretiny všetkých hostí. Ich počet sa medziročne zvýšil o viac než dve percentá.
Zahraničný dopyt
Dynamickejší návrat však zaznamenal zahraničný dopyt, keďže počet cudzincov ubytovaných na Slovensku stúpol o 13 percent. Medziročné tempo rastu zahraničných návštevníkov bolo výrazné a od rekordu z roku 2019 ho delil už len symbolický rozdiel. Najsilnejšie regióny z hľadiska návštevnosti boli Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, ktoré spolu tvorili takmer dve tretiny všetkých hostí.
K celkovo priaznivému vývoju prispeli aj kumulatívne údaje za desať mesiacov roka. Od januára do októbra sa v ubytovacích zariadeniach na Slovensku ubytovalo 5,4 milióna osôb. Ide o medziročný nárast o 6,6 percenta. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýba ubytovateľom len 1,9 percenta, čo signalizuje, že sektor sa prakticky vrátil na predkrízovú úroveň.
Predpandemické maximá
Podľa Tomáša Boháčka, analytika 365.bank, sa domáci turisti naďalej podieľajú výraznou mierou na udržiavaní dopytu, no zahraniční návštevníci opätovne naberajú na význame.
„Cestovný ruch v októbri jasne ukázal, že sa stabilne približuje k predpandemickým maximám. Domáci návštevníci zostávajú kľúčovým pilierom, no zahraničný dopyt rastie rýchlejšie a čoraz viac sa približuje k úrovniam z najúspešnejších rokov,“ uviedol Boháček. Vyhliadky na nadchádzajúcu zimnú sezónu 2025/2026 sú podľa analytika priaznivé. Hlavné horské strediská vrátane Jasnej už vstúpili do sezóny nadpriemerne silným tempom.
„Skorý príchod zimného počasia spolu s investíciami do infraštruktúry podporili skorší záujem o pobyty. Práve sever Slovenska, ktorý už v októbri zaznamenal najvyšší rast, by mohol v zime ešte viac ťažiť z návratu zahraničných hostí,“ doplnil. Ako ďalej uvádza Boháček, zahraničný dopyt by mal byť hlavným ťahúňom zimnej sezóny, pričom kľúčovú úlohu zohrá záujem turistov z Poľska.
Výmenný kurz
„Ekonomická situácia poľských domácností je stabilnejšia než u slovenských a rast ich disponibilných príjmov zvyšuje ochotu cestovať. Tento trend sledujeme už od jesene a zimné mesiace by ho mali ešte posilniť, predovšetkým v lyžiarskych lokalitách ako Jasná či Vysoké Tatry,“ skonštatoval. Pozitívny vývoj by podľa neho mohli podporiť aj priaznivé výmenné kurzy.
„Posilňujúca česká koruna a stále výhodný kurz poľského zlotého voči euru robia pobyty na Slovensku atraktívnejšími. Očakávame, že zloženie návštevníkov sa v zime ešte viac presunie v prospech zahraničných hostí. To môže pozitívne ovplyvniť celkové tržby sektora, keďže zahraniční turisti majú spravidla vyššiu útratu na osobu,“ dodal Boháček. Domáci dopyt by mal podľa neho zostať stabilný, aj keď jeho rast môžu tlmiť obmedzené finančné možnosti slovenských domácností.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský cestovný ruch prosperuje, návštevnosť hotelov stúpla o šesť percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj navštívil Kupiansk, nachádzal sa asi kilometer od ruských pozícií
Zelenskyj navštívil Kupiansk, nachádzal sa asi kilometer od ruských pozícií
<< predchádzajúci článok
Hlas vyslovil dôveru Šutajovi Eštokovi, poverili ho aj prípravou programovej konferencie
Hlas vyslovil dôveru Šutajovi Eštokovi, poverili ho aj prípravou programovej konferencie