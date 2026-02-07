Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

07. februára 2026

Slovenský dom je jedným z najkrajších na olympiáde, Pellegrini ocenil aj motív otváracieho ceremoniálu – VIDEO, FOTO


Tagy: Český prezident Prezident Slovenskej republiky Slovenský olympijský dom Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Prezident Peter Pellegrini v Miláne otvoril Slovenský olympijský dom. Ten bude počas



7.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v Miláne otvoril Slovenský olympijský dom. Ten bude počas Zimných olympijských hier reprezentovať Slovensko, športovcov, kultúru či gastronómiu. Pozvanie na otvorenie slovenského domu prijal aj český prezident Petr Pavel s manželkou.


Pellegrini vyjadril svoju radosť a hrdosť, pretože Slovenský olympijský dom je podľa neho jedným z najkrajších. Prezident vyzdvihol výnimočné priestory Galleria Meravigli priamo v centre Milána.

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026


Kus dobrej práce


Podľa Pellegriniho sa tak podarilo urobiť kus dobrej práce. Poďakoval sa slovenskému honorárnemu konzulovi, ktorým je Luigi Cuzzolin. "Urobil naozaj nemožné, aby pre Slovensko tento dom získal. Takto sa robí diplomacia, aj tá športová, aj tá kultúrna," povedal prezident a pozval všetkých na návštevu do slovenského stánku. Slovenský olympijský dom má podľa jeho slov čo ponúknuť. Návštevníci tam môžu sledovať priame prenosy súťaží slovenských olympionikov a užiť si kultúrne predstavenia.

Prezident má za sebou aj účasť na otváracom ceremoniáli zimnej olympiády na štadióne San Siro. "Bolo to pestrofarebné, bola tam kultúra, bolo tam umenie, predstavili sa tak, ako sa Taliansko predstaviť má," skonštatoval Pellegrini a ocenil, že motívom programu bola výzva na mier a pokoj vo svete.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zahraničný program


"Naozaj som rád, že Taliansko celý ceremoniál neurobilo len na prezentáciu svojej krajiny, ale vytvorilo obrovský priestor ukázať sa všetkým športovcom," dodal prezident a ocenil predstavenie výprav aj na iných miestach ako priamo na štadióne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Prezident vo svojom zahraničnom programe pokračuje. Čaká ho bilaterálne stretnutie s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom a navštívi aj tréning slovenského hokejového tímu. Do Milána sa plánuje vrátiť aj budúci týždeň. Osobne chce podporiť slovenských hokejistov na zápasoch proti Taliansku a Švédsku a tiež krasokorčuliara Adama Hagaru.



Zdroj: SITA.sk - Slovenský dom je jedným z najkrajších na olympiáde, Pellegrini ocenil aj motív otváracieho ceremoniálu – VIDEO, FOTO

