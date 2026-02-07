Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

07. februára 2026

Tlačovky Žilinku a Remetu tesne po sebe neboli náhodou, Fico za nimi vidí podporu opozície


Tagy: Generálny prokurátor SR Korupcia Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy

Žilinku nemožno odvolať, no u predstaviteľov vládnej koalície stratil akúkoľvek dôveru. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v ...



67caf905b42ca296554596 1 676x451 7.2.2026 (SITA.sk) - Žilinku nemožno odvolať, no u predstaviteľov vládnej koalície stratil akúkoľvek dôveru. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Pripomenul vystúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o katastrofálnom stave Slovenska v boji proti korupcii.


"Vystúpenie generálneho prokurátora bolo také isté, ako keby dnes vystúpil na tlačovej konferencii minister dopravy, aby obvinil ministra spravodlivosti, že nestavia mosty. To je jednoducho nepodarený vtip," povedal Fico.

Išlo o dohodu


Súčasne upozornil, že vystúpenie Žilinku vníma aj v kontexte tlačovej konferencie bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorá prišla deň na to. Na tlačovej besede krajský prokurátor oznámil, ktorý oznámil ukončenie trestných stíhaní v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine bez obvinení. Remeta podľa slov premiéra nemohol vystúpiť bez súhlasu generálneho prokurátora.

"Nepochybne išlo o dohodu," vyhlásil Fico, podľa ktorého to bol plán. "Nie je náhoda, že jeden deň Žilinka urobí tlačovú besedu, kde politicky zaútočí na vládu, ktorá nemá žiadne vyšetrovacie právomoci a na druhý deň jeho podriadený krajský prokurátor verejne vyhlási, že vláda Eduarda Hegera bola dobrý hospodár," doplnil premiér a zdôraznil, že ak niekto zodpovedá za stav stíhania, tak je to prokuratúra. Trestné oznámenia podľa jeho slov však prokuratúra hádže pod stôl.

Žilinka v premiérovi stratil dôveru


Podľa predsedu vlády všetko smeruje k tomu, aby nasledujúce parlamentné voľby dopadli v prospech opozície. "Pointa je v tom, že ak je dnes niekto trestne stíhaný a potom právoplatne odsúdený, tak je vyradený z politického súboja. To bol hlavný dôvod, prečo prokuratúra zamietla všetky veci, ktoré sa týkajú darovania vojenskej techniky na Ukrajinu. Vytvárajú predpoklady na to, aby mohla po parlamentných voľbách vzniknúť koalícia, v ktorej bude Progresívne Slovensko a Demokrati," vyhlásil premiér a podotkol, že koniec koncov generálneho prokurátora navrhla opozícia. Žilinka tak podľa slov premiéra stratil akúkoľvek dôveru.

Predseda vlády sa vrátil aj ku kritike stavu boja proti korupcii zo strany generálneho prokurátora. "S novelizáciou trestného zákona a poriadku, Žilinka súhlasil a potom o nej hovoril negatívne.Generálna prokuratúra sa na novelizácii zúčastňovala. Nie vláda vyšetruje. Pánom trestného stíhania je prokuratúra," zdôraznil premiér s tým, že Žilinka kritizoval sám seba.

"Ak tu niekto zlyháva, tak je to prokuratúra a Žilinka nehanebne hádže vinu na iných ľudí. Blížia sa parlamentné voľby, tak sa Žilinka rozhodol vstúpiť do ringu," uzavrel Fico.


Zdroj: SITA.sk - Tlačovky Žilinku a Remetu tesne po sebe neboli náhodou, Fico za nimi vidí podporu opozície © SITA Všetky práva vyhradené.

