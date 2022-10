Slovenský dovoz aj vývoz pokračovali v raste, zahraničný obchod bude podľa analytika ešte nejaký čas deficitný

Vývoz strojov a zariadení

Dovoz minerálnych palív

Úzke hrdlá

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste podľa predbežných výsledkov Štatistického úradu SR sumu 8,3 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 30,3 %. Rast vývozu pokračuje už jedenásty mesiac a aktuálne bol druhý najvyšší za toto obdobie.Celkový dovoz tovaru sa zvýšil približne rovnakým tempom, a to o 30,7 % na 8,4 mld. eur. Medziročný nárast hodnoty dovozu tak pokračuje plynule od februára minulého roka.Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 158,2 mil. eur, ide o 54,6 mil. eur väčší deficit ako v auguste 2021.Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v auguste tohto roka deväť z nich, pričom rasty dosahovali od 7 % až po 164 %.Najvýznamnejší vplyv na rast celkového exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, a to stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov.Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 29,4 %. Bol to najvyšší rast v tejto triede od mája 2021, kedy však bolo výrazné medziročné zvýšenie v dôsledku prepadov v období prvej vlny koronavírusu.K celkovému rastu hodnoty slovenského exportu prispel aj vyše 2,5-násobný nárast v triede minerálne palivá, kam okrem iného patrí vývoz elektrického prúdu, výrobkov z ropy a podobne.V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast osem z nich, pohybovali sa od 2 % do 89 %.Rovnako ako pri exporte aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota medziročne vzrástla o 29,9 %.Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvnila aktuálne tretia objemovo najväčšia položka v dovoze, minerálne palivá, medzi ktoré patrí dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty pokračujú plynule už od apríla minulého roka.Aktuálna hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 89 %. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer dvojnásobne vyššiu hodnotu ako v auguste 2021 a trojnásobne vyššiu ako v roku 2020.Ako doplnil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák , bilancia zahraničného obchodu by sa mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel, najmä v automobilovom priemysle.„Predpokladáme, že úzke hrdlá súvisiace s výpadkom komponentov z Ukrajiny už automobilky z veľkej časti vyriešili, čiastočne sa už uvoľňujú aj úzke hrdlá v dodávkach čipov, hoci v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v závere tohto a v budúcom roku,“ povedal analytik.Návratu zahraničného obchodu k prebytkom však budú podľa neho stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré zdvíhajú nominálne dovozy a na prelome rokov pravdepodobne aj oslabený externý dopyt, v dôsledku energetickej krízy v Európe, či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetví.„Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná počas celého tohto i väčšiny toho budúceho roka,“ uzavrel Koršňák.