Uplynulých päť rokov bolo náročných, tvrdí Droba, ale v Bratislavskom kraji chce dokončiť rozrobenú prácu

Nastavený ako americký prezident

Potrebujú dokončiť rozbehnuté veci

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Za deväť rokov by som mal stihnúť všetko podstatné, uviedol kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Team Bratislava ) vo štvrtkovej diskusnej relácii Plus sedem dní Karty na stôl. Jeho spoludiskutujúcim bol jeho protikandidát Ján Mažgút SNS ).Droba je predsedom BSK od roku 2017, podľa vlastných slov chce v prípade svojho opätovného zvolenia dokončiť niekoľko projektov, ktoré potom odovzdá svojmu nástupcovi.Droba sa nevyjadril definitívne, či je tohtoročná kandidatúra na post predsedu BSK jeho poslednou.„Som však tak nastavený, podobne ako americký prezident, ktorý už tretíkrát nemôže isť do funkcie. Mne to vychádza tak, že za tých deväť rokov by som mal stihnúť všetko podstatné, čo som plánoval," uviedol súčasný predseda BSK.Ako poznamenal, uplynulých päť rokov bolo náročných a zažili situácie, aké doposiaľ nezažil žiadny predseda kraja, vlády, či dokonca ani prezident.„Bolo to ťažké obdobie, ale máme na župe dobrý tím a rozbehnuté veci, ktoré potrebujeme dokončiť," dodal.Droba bol v minulosti tiež členom parlamentu, komunálna politika mu však podľa vlastných slov vyhovuje viac.„V parlamente som mal veľmi často pocit bezmocnosti, ako poslanec veľa priestoru nemáte," uviedol s tým, že v komunálnej politike sa dá zažiť dobrý pocit z odvedenej práce aj vďačnosť ľudí. „Vo veľkej politike vám nikto nepoďakuje," doplnil.V prípade, ak sa dostane opäť na post predsedu BSK, chce svojmu nástupcovi zanechať samosprávny kraj s ďalšími obnovenými pamiatkami, dokončeným obchvatom obcí Malokartpatska, s vysokou kvalitou života, čistím prostredím a lepším školstvom.