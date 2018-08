Slovenský dvojkajak Gelle, Botek na 1000 m šiesty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montemor-o-Velho 24. augusta (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Peter Gelle, Adam Botek obsadil v A-finále K2 na 1000 m na MS v portugalskom Montemore-o-Velho šieste miesto. Strieborní medailisti z vlaňajšieho šampionátu v Račiciach prišli do cieľa s vyše päťsekundovou stratou na obhajcov zlata Nemcov Maxa Hoffa s Marcusom Grossom.Slováci mali pomalší štart a po úvodnej 250-ke pádlovali na poslednej deviatej priečke. V závere dokázali zrýchliť, no na posun na medailové pozície to nestačilo.: 1. Max Hoff, Marcus Gross (Nem.) 3:15,797, 2. Francisco Cubelos, Iňigo Peňa (Šp.) ;0,820, 3. Marko Tomiševič, Milenko Zorič (Srb.) +1,670...6. Peter GELLE, Adam BOTEK (SR) +5,0461. Yul Oeltze, Peter Kretschmer (Nem.) 3:38,207, 2. Serguey Madrigal, Fernando Enriquez (Kuba) +1,255, 3. Iľja Pervucin, Kirill Šamšurin (Rus.) +2,440