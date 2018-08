V pretekoch juniorských miešaných štafiet v biatlone Slovensko 9.

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Nové Město na Moravě 24. augusta (TASR) - V úvodných pretekoch na MS v letnom biatlone sa juniorskej miešanej štafete Slovenska nedarilo. Obsadila 9. miesto, titul si vybojovalo Česko.Už po prvej odovzdávke to nevyzeralo so Slovenskom príliš dobre. V zostave Zuzana Remeňová, Mária Remeňová, Tomáš Sklenárik a Matej Baloga narástla strata na 3:20,0 m, keď Zuzana Remeňová (strelecká bilancia 3+6) nazbierala až tri trestné okruhy. Po druhom úseku medzi 11 štafetami sa situácia nezlepšila, s 10. priečkou a mankom 5:22,1. Mária Remeňová síce v daždivom počasí strieľala presnejšie (0+6), no nevyhla sa šiestim dobíjaniam a aj na kolieskových lyžiach dosť stratila. Tomáš Sklenárik (0+4) poslal do záverečného úseku výborne strieľajúceho Mateja Balogu (0+1) na 10. mieste s päť a polminútovou stratou na vedúce Česko a nakoniec z toho vzniklo konečné deviate. Z prvej zlatej z celkového počtu 10 sa tešilo domáce Česko.1. Česko (Petra Suchá, Tereza Voborníková, Jakub Štvrtecký, Vítězslav Hornig) 1:25:52,3 (1 tr. okr.+15 dobíjaní), 2. Poľsko +28,5 (5+16), 3. Slovinsko 56,5 (4+16), ..., 9. SLOVENSKO (Zuzana Remeňová, Mária Remeňová, Tomáš Sklenárik, Matej Baloga) 4:19,0 (3+17)