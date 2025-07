Slovenský e-commerce v druhom štvrťroku rástol, trh ovládli inteligentné prstene

Inteligentné prstene

23.7.2025 (SITA.sk) - Slovenský e-commerce trh v druhom štvrťroku zaznamenal medziročný rast o. Po slabšom apríli prišlo oživenie v máji, ktoré vyvrcholilo silným júnovým rastom, poháňaným najmä príchodom letnej sezóny a dovolenkami. Vyplýva to z analýzy E-commerce Insider spoločnosti Heureka Group Prekvapivým skokanom kvartálu sa stali inteligentné prstene, ktorých predaj narástol o. Tento trend poukazuje na rastúci záujem o nositeľnú elektroniku a bezhotovostné platby. Výrazný rast zaznamenali aj erotické gadgety, a to o, doplnky stravy na pamäť a koncentráciu o, cestovné postieľky oa solárne zostavy oNaopak, medzi kategórie s najväčším medziročným poklesom patrili sedacie súpravy o, 3D puzzle, brúsne kotúče, mydláa webkamery. Často ide o tovar, ktorý mal silnú sezónu v predchádzajúcom roku.Priemerná hodnota objednávky v slovenských e-shopoch zostala stabilná na úrovni, čo zodpovedá úrovni z prvého kvartálu. Spokojnosť zákazníkov s nákupmi na internete dosiahla v druhom kvartáli„Výsledky za druhý štvrťrok potvrdzujú, že slovenský e-commerce trh má mimoriadnu schopnosť adaptácie a rastu. Ukazuje sa, že investície e-shopov do kvality služieb a rozširovania sortimentu prinášajú ovocie v podobe lojálnych a aktívnych zákazníkov, čo je pre zdravie celého trhu tá najlepšia správa,“ uviedol generálny riaditeľ Heureka Group David Chmelař V porovnaní s Českom, kde e-commerce rástol o, slovenský trh zaostáva. No naďalej si drží stabilnú pozíciu a vysokú mieru spokojnosti zákazníkov.