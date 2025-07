Zelenskyj sľúbil zmenu zákona tak, aby sa zachovala nezávislosť protikorupčných úradov

23.7.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zaviazal predložiť parlamentu návrh zákona, ktorý „posilní systém presadzovania práva“ a zachová „všetky ustanovenia potrebné pre nezávislosť protikorupčných inštitúcií“. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to v stredu vo večernom príhovore. „Samozrejme, každý počul, čo ľudia v týchto dňoch hovoria na sociálnych sieťach, medzi sebou, na uliciach. Nič z toho nie je zbytočné. Analyzovali sme všetky obavy, všetky aspekty toho, čo je potrebné zmeniť a čo treba zintenzívniť," uviedol Zelenskyj.„Navrhnem Verchovnej rade Ukrajiny návrh zákona, ktorý bude reakciou, ktorý posilní systém presadzovania práva. A nebude existovať žiadny ruský vplyv ani zasahovanie do činnosti orgánov presadzovania práva a, čo je veľmi dôležité, všetky ustanovenia o nezávislosti protikorupčných inštitúcií zostanú v platnosti," vyhlásil ukrajinský prezident.Zelenskyj v utorok podpísal zákon, ktorým sa ruší autonómia dvoch protikorupčných úradov. To vyvolalo v Kyjeve protest stoviek demonštrantov a znepokojenie medzi medzinárodnými podporovateľmi krajiny. Nemecko v stredu vyhlásilo, že rozhodnutie ukrajinských zákonodarcov o zrušení nezávislosti dvoch protikorupčných úradov „brzdí cestu Ukrajiny do EÚ“. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová vyhlásila, že inštitúcie bojujúce proti korupcii sú „pre cestu Ukrajiny do EÚ nevyhnutné“ a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová požiadala ukrajinskú vládu o vysvetlenie.