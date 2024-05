Slovenský film Profesionálny rodič, ktorý vznikol v koprodukcii s držiteľom Zlatej palmy, mieri na Balinale 2024

Scenár filmu PROFESIONÁLNY RODIČ sa začal pripravovať už pred piatimi rokmi, keď režisér Erik Jasaň po prvýkrát navštívil detský domov v okolí Košíc. „Účelom mojej návštevy bolo, aby som deťom pripravil niekoľko hereckých cvičení. Po niekoľkých hodinách sa mi začali deti zdôverovať so svojimi príbehmi, ktoré ich doviedli do detského domova. Mnoho detí už malo skúsenosť s profesionálnym rodičom,“ spomína mladý talentovaný režisér, ako vznikla téma novej filmovej snímky.

Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý vychováva deti, poväčšine u seba doma. Za túto prácu dostáva fixný mesačný plat. „Táto téma ma zaujala a tak som si prečítal niekoľko internetových článkov a stretol sa s dvoma profesionálnymi rodičmi osobne. Medzi profesionálnymi rodičmi sa dajú nájsť osoby – srdiečkári, ale taktiež sú tu i osoby, ktoré toto povolanie zneužívajú, aby obohatili a prilepšili svoju rodinnú kasu,“ vysvetľuje Jasaň.

Faktom ostáva, že v našich zemepisných šírkach je väčšina detí v detských domovoch rómskeho pôvodu a žiaľ, stále žijeme v krajine, v ktorej otázka rasizmu voči rómskemu obyvateľstvu stále rezonuje. Tento film je dôležitou pripomienkou morálky v súčasnej dobe. Film zobrazuje ľudí, ktorí kvôli zisku prekračujú svoje morálne hranice. „Môj príbeh je o ľuďoch, ktorí hľadajú možnosti v prostredí, ktoré im nedáva šancu vydýchnuť si. Dokonca jedna z hlavných predstaviteliek, Marianna Kroková (Samantha), má mamu, ktorá si prešla podobnou situáciou, aká je vykreslená vo filme,“ približuje režisér.

Film zachytáva príbeh Ingrid, ktorá žije v malej dedinke na východnom Slovensku, kde je rómske obyvateľstvo obeťou húževnatej stigmy. Hlavná hrdinka sa nachádza v zložitej finančnej situácii, z ktorej hľadá východisko. Tlak je na ňu vytváraný aj jej ustavične chorou dcérou, ktorá vyžaduje čoraz častejšiu starostlivosť. Ingrid sa preto rozhodne stať profesionálnym rodičom mladého rómskeho dievčaťa a zamení finančne nevýhodnejšiu prácu asistentky predaja v miestnych potravinách. S rozhodnutím Ingrid však nesúhlasí babka, s ktorou žijú pod jednou strechou. Situácia sa vyhrotí a ich krehké rodinné vzťahy sa rozpadajú. Hlavných úloh sa zhostili Ela Lehotská, Oľga Solárová a Andrej Šoltés. V snímke sa predstavia aj detskí protagonisti a to Klára Sviteková a Marianna Kroková.

Spolupráca so svetovo oceňovanými filmármi

„Príprava natáčania bola iná, ako to býva pri klasickom natáčaní. Absolvovali sme pred-natáčanie, ktorého sa zúčastnili hlavné zložky štábu a herci. Ide o to, že väčšina produkcií prichádza na pľac s približnou predstavou o natáčaní jednotlivej scény, prípadne vymýšľa natáčanie priamo na pľaci. Moja produkcia dog 95 film factory spravila prednatáčanie a samotný materiál postrihala s rumunským strihačom – Catalin Cristutiu, čím sme získali presnú predstavu toho, čo musíme natočiť,“ predstavuje Erik Jasaň natáčanie, ktoré často využívajú americké produkcie, pričom kamery sa zhostil oceňovaný rumunský kameraman Tudor Mircea, ktorého filmy sa objavili na prestížnych filmových festivaloch, ako je Cannes, Locarno, Toronto, San Sebastian.

„Práca na Profesionálnom rodičovi bola skvelá jazda. Bol som svedkom oddanosti nášho režiséra a hercov, ktorí do svojich úloh vniesli obrovskú autentickosť, bolo to skutočne inšpirujúce. Tento film dojímavo podčiarkuje spoločenské tlaky, ktoré môžu ľudí doviezť na hranu, odhaľujúc výrazné ekonomické rozdiely, ktorým ľudia čelia v zúfalých situáciách. Autentické zobrazenie týchto výziev, vďaka nášmu tímu, ma nielen dojalo, ale tiež podčiarklo dôležitosť šírenia sociálno-spoločenských tém. Som hrdý na to, čo sme dosiahli,“ vyjadril sa Mircea k spolupráci.

THE PROFESSIONAL PARENT (2024) Trailer from Origine Films on Vimeo.

Vo filme je použitých len 12 záberov v priebehu 14 minút. Film dokumentárnym subjektívnym spôsobom zachytáva život hlavnej predstaviteľky a jej boja proti nevhodnej a žalostnej finančnej situácii. „Je to natočené spôsobom, že jedna situácia je jeden záber bez nejakého strihu, čo je pre režiséra náročný spôsob výroby, pretože každá chyba, ktorá sa udeje na pľaci je vidieť a nedá sa v žiadnom momente strihnúť na inú postavu,“ vysvetľuje režisér spôsob natáčania.

„Pred natáčaním filmu sme nemali dohodnutého žiadneho koproducenta,“ hovorí Jasaň. Po skončení nakrúcania sa však Košičanovi podarilo získať rumunského režiséra a producenta Mariana Crisana, ktorý sa až po vzhliadnutí materiálov rozhodol, že do projektu vstúpi ako koproducent. „Marian je neskutočne pokorný človek, ktorý nám takmer na všetko prikývol a jeho nasadenie, napriek tomu, že ide o krátkometrážny film, by sa dalo porovnať s nasadením pre film celovečerný,“ pochvaľuje si Erik Jasaň spoluprácu.

Chválou však nešetrí ani zahraničná hviezda. „Práca s Erikom bola krátkym, ale nezabudnuteľným zážitkom, počas strihania a dokončovania filmu v Bukurešti. Spomínam si, že Erik bol veľmi pozorný ku každému záberu vo filme, čo dokazuje silné prepojenie s prácou, ktorú robil," hovorí Marian Crisan. Snímka bola dokončovaná v najväčšom post produkčnom štúdiu vo východnej Európe, AVANPOST v Bukurešti.

Oficiálnym distribútorom filmu je francúzska spoločnosť Originefilms, ktorá svoje filmy premiérovala na mnohých filmových festivaloch, ako sú Cannes, Benátky či Locarno. Taktiež umiestnila film v Shortliste na Oscara. „Diváci by mali film Profesionálny rodič vidieť pre jeho nebojácny obraz ľudských životných podmienok a jeho neoblomný záväzok voči pravde. Je to film, ktorý spochybňuje predsudky, vyzdvihuje dôležité rozhovory a nakoniec ponúka záblesk nádeje uprostred temnoty. Pripravte sa na to, že budete dojatí, zároveň vyprovokovaní, film pripomenie silu vykúpenia v tých najneočakávanejších situáciách. Snímka zároveň vierohodne zachytáva univerzálny rozmer dynamiky spoločnosti a vrhá svetlo na zaobchádzanie s menšinami v súčasnej spoločnosti na celom svete," odokrýva distribútor zobrazené témy, ale aj dojmy, ktoré môže film v divákoch vyvolať.

Film PROFESIONÁLNY RODIČ absolvuje svoju svetovú premiéru na festivale Balinale 2024 už 6. júna v Cinepolis Renon v indonézskom Denpasare. „Týmto sa začína jeho festivalová cesta, z čoho sa veľmi tešíme! Budeme sa tešiť aj na to, kedy tento citlivý, drsný, krehký a dojemný film príde aj na slovenské filmové festivaly a do kín,“ hovorí autor filmu Erik Jasaň na záver.