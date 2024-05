Tomy Kotty je späť. Novinka Spálňa sôch je však viac, než len predzvesť nového albumu

Boli časy, keď sa verejne prezentoval primárne škandálmi, pričom ani umelecká hodnota vlastných vystúpení ho v tom čase príliš nezaujímala. Odkedy abstinuje a tvorí s čistou hlavou, nepozná nič krajšie. Svoje nové JA Tomy Kotty (32) fanúšikom poodhaľuje aj v novinke Spálňa sôch.

Keď zhruba pred rokom Tomy Kotty živil svojimi kauzami bulvárne médiá a zdalo sa, že v šoubiznise nadobro skončil, nik nemohol tušiť, že v skutočnosti sa vráti späť silnejší. Absolvoval odvykaciu liečbu, usporiadal si životné priority, napravil naštrbené vzťahy s okolím, začal žiť zdravšie, obnovil zmluvu s vydavateľstvom Ruka Hore a vrátil sa k hudbe. „Predtým som žil doslova rock´n´rollový život. Bol som bohém, veľa sme s kapelou hrali, vystupovali, naše večery spestrovali ženy, alkohol a zrazu prišiel sek. Ten však s odstupom času vnímam ako to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Dnes mám tridsaťdva rokov, pomaly sa mi darí očistiť moje meno a som nabitý kreativitou, ktorú mienim pretaviť do novej tvorby,“ zamýšľa sa nad uplynulými mesiacmi spevák, ktorý je dnes pre mnohých priaznivcov inšpiráciou.

Motivovaný tým, čo zažil

Tomy netají, že jeho hudobné ambície pre tento rok sú odvážne a jasné, ale posilnený minulosťou vie, že zvládne všetko, čo si určí: „Napriek tomu, že nový album má ešte ďaleko od reality, ucelenú predstavu nemám ani o jeho koncepte, počte piesní, názve či dátume vydania, viem, že bude.“ Ako prísľub možno brať i pilotný singel Spálňa sôch, ktorý naspieval spolu s mladučkou Dominikou Call.

„S Dominikou sa poznáme dlhšie, vlastne z čias, keď nik netušil, že má úžasný spevácky talent. Raz som jej daroval mikrofón na nahrávanie, ktorý som mal doma a ona sa začala muzike poctivo venovať. Jedna skladba, ktorú naspievala o mne, jej dosť vystrelila. Keď som bol jedno poobedie v štúdiu a s Maxom Miklošom sme skúšali beat k novej hudbe, trklo mi, že pieseň si žiada byť duetom a oslovím práve ju,“ spomína na začiatky spolupráce s Dominikou Tomy. Udalosti nabrali rýchly spád, celú skladbu napísali za päť hodín, v štúdiu ju na prvý raz tiež nahrali a následne sa stretli už len kvôli dodatočným úpravám. „Svoj text som napísala v taxíku smerom do štúdia, no tému sme si určili samozrejme skôr. Otázne bolo, ako budú spolu znieť ten najtenší a najhrubší hlas, no myslím si, že výsledok sa naozaj vydaril,“ teší sa Dominika.

Enormný záujem po prvých sekundách

A spolu s ňou sa tešia i fanúšikovia, ktorí hneď úvodnú upútavku na nový singel hlasovo protichodnej dvojice ohodnotili desiatkami tisíc lajkov na sociálnych sieťach a takmer miliónom zhliadnutí. „Takýto extrémny záujem som nečakal a fakt ma potešil. Na to, že mám zamknutý profil a sleduje ma približne tridsaťosemtisíc sledovateľov, ide o extrémne číslo. Je to moja vôbec prvá skladba po roku. Prvá skladba po mentálnom progrese, keď k mnohým veciam pristupujem inak a inšpiráciu čerpám napríklad i tam, kde som ju predtým nevidel,“ hovorí Tomy, ktorý premiéru videoklipu naplánoval na 19. mája. Ešte pred jeho premiérou sa úryvok skladby Spálňa sôch dostal do rebríčka trendov na známej videostreamovacej stránke.

Apropo, ak je reč o videoklipe, ten vznikol rovnako spontánne ako aj skladba samotná. „Celý je natočený na IPhone 15, odohráva sa u mňa doma v spálni a jednotlivé scény sú postrihané tak, aby vierohodne odzrkadľovali zhruba pol roka trvajúci vzťah,“ spresňuje detaily videoklipu hudobník a zároveň dodáva, že za výslednú podobu vďačí Dominike, ktorá videoklip šikovne zostrihala.

Karta sa pomaly obracia

„Keď som začal abstinovať, logicky som sa ocitol v bode úplného prenastavenia doterajšieho spôsobu života. Tvoriť a spievať je okrem cvičenia moja psychohygiena. Postupne sa môj život obracia želaným smerom, právnici ma zbavujú nezmyselných obvinení, sústredím sa na vydanie nového albumu, ktorý by bol ešte úspešnejší ako moje doposiaľ posledné EP No Fucking Pose,“ vraví Tomy. A hoci sú kontúry nového albumu zatiaľ nejasné a vzniká viac-menej spontánne, už prvá skladba Spálňa sôch napovedá, že pôjde o silnú osobnú výpoveď hudobníka. Hudobníka, ktorý je dôkazom, že zo všetkých výsmechov a škandálov sa dá vstať a byť hodnotnejším človekom.

Tomy Kotty - Spálňa sôch (ft. Call Dominika):

