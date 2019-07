Slovenský filmár Gregor Valentovič sa zaradil medzi európsku elitu

Slovenský tvorca Gregor Valentovič na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch predstavil svoju snímku The Kid. Karlove Vary, 1. júla 2019. Foto: TASR/Ján Proner Foto: TASR/Ján Proner

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlove Vary 2. júla (TASR) - Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch už piaty rok otvára sekciu Prvé podanie, ktorá je venovaná začínajúcim režisérskym talentom. Čerstvého absolventa VŠMU Gregora Valentoviča zaradili medzi desiatich najlepších tvorcov filmu z Európy.Slovenský filmár na karlovarskom festivale predstavil svoj absolventský film Kid, ktorý sa na rozdiel od zvyšných snímok odlišoval práve svojou ľahkosťou a vtipom.prezrádza Valentovič.Tvrdí, že k filmu ho inšpirovali jeho zážitky s priateľmi.vysvetľuje hlavnú myšlienku Valentovič.V sekcii Prvé podanie bolo nominovaných ešte ďalších deväť filmov, medzi ktorými sa objavili aj dvaja oscaroví režiséri Jonatan Etzler zo Švédska so snímkou Get Ready With Me a István Kovács z Maďarska so snímkou Siege. Sekcia Prvé podanie sa osvedčila ako dôležitá platforma k objavovaniu nových európskych filmárov. Iniciatíva European Film Promotion je podporovaná programom EÚ Kreatívna Európa - Médiá s príslušnými členmi European Film Promotion.Karlovarský festival je od roku 1946 druhou najstaršou filmovou prehliadkou v Európe. V súčasnosti patrí k najvýznamnejším kultúrnym akciám v stredoeurópskom regióne.