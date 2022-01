Slovenský gastro sektor a cestovný ruch zachránia iba dobre premyslené opatrenia, tvrdí Václav Mika

Chaos v opatreniach

Funkčná schéma pomoci

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Odvetviu cestovného ruchu a gastra, ktoré počas pandémie koronavírusu utrpelo najviac, pomôžu iba opatrenia umožňujúce ich dlhodobé fungovanie. Myslí si to generálny riaditeľ Slovakia Trave Václav Mika v súvislosti s postupným otvorením prevádzok ubytovacích a stravovacích služieb pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID-19 Za najväčší problém počas zatvorenia domácich hotelov, penziónov, reštaurácií a iných zariadení v rozhovore pre agentúru SITA označil neporovnateľné podmienky, resp. nevýhodu v porovnaní s okolitými krajinami, kde mohli byť otvorené aj pre návštevníkov zo Slovenska.Podľa šéfa štátnej organizácie na podporu cestovného ruchu v tomto sektore najviac chýbali jasné a včas prezentované protipandemické opatrenia.„Náš pohľad na cestovný ruch musí byť vždy porovnanie so zdrojovými trhmi a so susedmi. Ak na Slovensku očkovaný, prekonaný nemôže navštíviť zariadenia gastronómie a v susedných krajinách môže, je to konkurenčná nevýhoda voči ním,“ pripomenul Mika nedávnu situáciu.Navyše, podľa neho využívanie týchto služieb Slovákmi v zahraničí nie je dobre ekonomicky pre náš cestovný ruch a nepomáha to ani pandemickej situácii. „Pandémia nie je zďaleka prekonaná, preto je situácia taká dynamická a nepredvídateľná, že aj v krajinách, kde bola veľmi stabilizovaná situácia, sa zhoršuje pre omikron,“ upozornil riaditeľ Slovakia Travel.Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre okrem otvorenia svojich prevádzok, čo už vláda umožnila v závere minulého, resp. začiatkom tohto roka, žiadajú aj viaceré ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy . Napríklad, zvýšenie podielu doterajšej štátnej pomoci v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby či zníženie dane z pridanej hodnoty na stravovanie od apríla tohto roka, čo je v kompetencii rezortu financií.„Schéma pomoci je funkčná, bude sa predlžovať či malá alebo veľká. Ak štát na jednej strane svojim rozhodnutím uzatvorí prevádzky, musí ich kompenzovať,“ tvrdí Mika s tým, že aj to je téma. „Čím sú opatrenia tvrdšie, o to väčší dôsledok to bude mať na verejné financie a štátny rozpočet,“ podotkol.Pomoc štátu v prípade zatvorenia prevádzok podľa neho nikdy nebude dostatočná, treba zvážiť ekonomickú situáciu v krajine i dôsledky pre konkrétne dotknuté zariadenia. Situácia je podľa neho extrémne dramatická, pričom najmä gastro dostávalo jeden úder za druhým.„Nielenže malo problém so zatvorením prevádzok, ale už dlhodobo čelí problému zamestnanosti, ako aj tomu, že flexibilita nemôže byť tak dynamická ako rozhodnutia o zatváraní, či otváraní prevádzok,“ dodal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.