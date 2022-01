Žiadny spor v koalícii nie je taký veľký, aby sa rozpadla, hovorí odborník

Chuť vládnuť je veľká

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Sociológ Pavel Haulík pre agentúru SITA povedal, že vládna koalícia vydrží fungovať aj v tomto roku. Nevylúčil, že niektorý z ministrov súčasnú vládu opustí. Politológ Juraj Marušiak nechcel robiť závery, aj on však naznačil, že koalícia by mohla naďalej zostať pohromade.„Zdá sa mi, že posledné mesiace ukázali, že žiadny spor v koalícii nie je taký veľký, ktorý by znamenal, že sa rozpadne. Dnes to vyzerá tak, že samotné vládne zoskupenie vo vnútri funguje tak, ako keby bolo súčasne koalíciou a aj opozíciou. Myslím si, že tá lákavosť vládnutia je taká veľká, že môže vydržať aj celý rok 2022. Navyše, sú odstrihnuté všetky možnosti nejakého mimokoaličného riešenia vo forme predčasných volieb,“ zhodnotil sociológ Haulík.Politológ Marušiak uviedol, že vládne strany veľmi dobre vedia, že iná šanca ako spoločne dovládnuť nie je. „Bude to vládnutie bez väčšieho nadšenia. Ak by sa nejaké okolnosti zmenili, nedá sa vylúčiť nová situácia. SaS však nemá veľký dôvod vládnu koalíciu opustiť a rovnako ani Sme rodina,“ vyjadril sa pre agentúru SITA Marušiak.Pokiaľ ide o zmeny na ministerských postoch, tak podľa Marušiaka rezort vnútra čelí asi najväčšej kritike verejnosti. „Mohlo by to spochybniť politiku takzvanej očisty spoločnosti, ako to nazýva vládna koalícia, čo je jediná pozitívna agenda, ktorá mala podporu v tejto koalícii aj pred voľbami,“ povedal Marušiak. Poukázal na to, ako Igor Matovič (OĽaNO) v minulom roku bojoval za ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), „dokonca až tak, že stratil pozíciu premiéra“.Sociológ Haulík hovorí, že nikto z ministrov nie je tak významný prvok súdržnosti koalície, že by to mohlo výrazne skomplikovať jej fungovanie. „Pokojne hociktorý z ministrov, či už minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský alebo minister vnútra Roman Mikulec, sa môžu vymeniť a nič podstatné sa nestane. Bude to záležať od toho, ako sa budú meniť nálady v spoločnosti. Tie sa dnes menia pod vplyvnom sociálno-ekonomických faktorov, nie na základe čistej politiky,“ mienil sociológ.Haulík sa nazdáva, že referendum o predčasných voľbách tento rok nebude. „Mechanizmy, ktoré by referendum umožňovali, sú dnes spochybnené alebo sú nastavené ako neschodné. Nevidím reálnu možnosť, že by sa to v priebehu roka mohlo zmeniť,“ usúdil sociológ Haulík.Jedinou zmenou, ktorá by mohla narušiť koalíciu, vidí v mimoriadne nepriaznivých sociálno-ekonomických procesoch vo vnútri štátu alebo v prípade, keby zasiahli tieto procesy Slovensko zo zahraničia. „Inak predčasné voľby nie sú na obzore,“ dodal Haulík.Politológ Marušiak hovorí, že po referende o vstupe do EÚ by referendum o predčasných voľbách mohlo byť ako druhé v poradí platné. Nemyslí si však, že v koalícii bude vôľa zmeniť ústavu tak, aby sa referendum o predčasných voľbách aj uskutočnilo. Pripustil, že by sa mohla ústava zmeniť, ale až pre nasledujúce volebné obdobie.„Súčasná koalícia by takýmto spôsobom položila pod budúcu vládu, v ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou väčšia časť tejto koalície nebude, časovanú nálož,“ uzavrel politológ.