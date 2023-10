Slovenský historický ústav v Ríme získal po takmer desiatich rokoch svoje oficiálne sídlo

Slovenská vlajka v srdci Ríma

Ako informoval rezort školstva, nový priestor zároveň umožní ústavu efektívne spolupracovať s inými zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi.

Priestory sú symbolické

Okrem toho sa tu bude nachádzať aj odborná vedecká knižnica prezentujúca slovenskú vedeckú a akademickú publikačnú tvorbu.

14.10.2023 (SITA.sk) - Slovenský historický ústav v Ríme získal po takmer 10 rokoch svoje oficiálne sídlo. Vďaka tomu sa bude môcť stať plnohodnotnou súčasťou európskej i svetovej vedecko-výskumnej komunity. Nové sídlo má navyše pre Slovensko vyššiu symbolickú hodnotu, pretože tu desaťročia pôsobil kardinál Jozef Tomko „Pevne veríme, že sa stane nielen sídlom našej knižnice a našou centrálou, ale aj miestom stretnutí a organizovania rôznych vedeckých podujatí, výstav alebo kultúrnych akcií, ktoré takto budú v slovenských priestoroch, pod slovenskou vlajkou v samotnom srdci Ríma,“ povedal riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý.Zachovanie a rozvoj slovenského kultúrneho a historického dedičstva mimo územia Slovenskej republiky a sprístupnenie slovenskej vedeckej, výskumno-dokumentačnej činnosti zahraničnému vedeckému a akademickému publiku – to sú hlavné dôvody zriadenia sídla Slovenského historického ústavu v Ríme ako priamo riadenej organizácie ministerstva školstva.Hoci ústav vznikol už v roku 2014, oficiálne sídlo v Ríme sa podarilo získať až teraz.Tieto priestory budú môcť do budúcna využívať aj ďalšie slovenské inštitúcie, ktoré intenzívne spolupracujú so Slovenským historickým ústavom v Ríme, osobitne Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda na rôzne vedecké, reprezentačné alebo kultúrno-spoločenské podujatia.„Priestory každej inštitúcie sú špecifické, ale toto miesto je symbolickým miestom viac ako dve desaťročia, preto som veľmi rád, že tu začína svoju činnosť Slovenský historický ústav v Ríme. Zároveň som veľmi rád, že naše tri inštitúcie, ktoré už dlhoročne spolupracujú v Ríme, sa prihlasujú k odkazu kardinála Tomka a k záväzku rozvíjať ho,“ uviedol veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky.