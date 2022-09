Slovenský líder v kryptomenách spustil bezplatnú online akadémiu

O Fumbi

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bitcoin, Ethereum, altcoiny, blockchain, nové technológie, NFTs, či Metaverse sú témy, ktoré zaujímajú stále viac ľudí. Na internete sa dá nájsť množstvo informácií, no človek, ktorý sa v téme neorientuje, nemusí vždy vedieť rozlíšiť, ktoré zdroje sú relevantné a dôveryhodné. Vďaka novej vzdelávacej platforme - Fumbi Academy teraz nájdu aj Slováci bezplatné, kvalitné a dôležité informácie podané v krátkych videách jednoducho a v slovenskom jazyku. Fumbi Academy zatiaľ obsahuje prvých 15 lekcií. Lekcie sa venujú bitcoinu, technológii blockchain, rozdeleniu kryptomien, NFTs, zaujímavostiam či najčastejším krypto mýtom a ich objasneniu. Používatelia môžu nahliadnuť aj do histórie peňazí, získajú rady pre začínajúcich investorov a dôležité tipy, ako sa vyhnúť krypto podvodom."Vzdelávanie sa v tejto oblasti považujeme za dôležité nielen pre investovanie, ale aj pre bežné fungovanie v krypto svete. Vidíme, že ľudia majú záujem rozširovať svoje vedomosti o kryptomenách. Ukazuje to aj návštevnosť Fumbi Academy, ktorú za prvých pár týždňov navštívilo viac ako 2000 ľudí.” hovorí Juraj Forgács, zakladateľ a CEO spoločnosti Fumbi.Akadémia je prístupná najmä pre používateľov zo Slovenska, ale mnohé prihlásenia prichádzajú aj z Českej republiky. Pre ľudí je určite zaujímavé aj to, že vstup do akadémie je bezplatný. Prvé lekcie sú jednoduché a určené najmä začiatočníkom. Náročnosť sa však bude zvyšovať a Fumbi už pripravuje nové diely, ktoré sa pozrú na ďalšie dôležité a v niektorých prípadoch náročnejšie témy aj pre pokročilejšie publikum.Slovenská krypto-investičná spoločnosť Fumbi vznikla v roku 2018 a odvtedy získala viac akona Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Vďaka nej môže široká verejnosť jednoducho, bezpečne a efektívne investovať do kryptomien so sumou už od 50 €. Má niekoľko algoritmom spravovaných portfólií a využíva prvotriedne spôsoby uloženia kryptomien. Fumbi zároveň spustilo projekt, kde pomáha vzdelávať širokú verejnosť o kryptomenách a celom odvetví blockchainu.Informačný servis