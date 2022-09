Rusko nestihne „oslobodiť“ Donbas podľa plánu, okupanti na východe Ukrajiny postupujú veľmi pomalým tempom

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavným cieľom ruských síl je „takmer určite" pokračovanie v operáciách ofenzívy na východe ukrajinského regiónu Donbas. Uviedlo to v pondelok britské ministerstvo obrany v aktualizácii správy o vývoji vojny na Ukrajine.Hoci väčšinu svojich úspechov ruské sily dosiahli v tomto regióne, teraz napredujú k mestu Bachmut len tempom zhruba jeden kilometer za týždeň a „s vysokou pravdepodobnosťou" opakovane neplnia termíny pre dosiahnutie „oslobodenia" Donbasu, konštatoval britský rezort obrany.Britské ministerstvo poznamenáva, že podľa ukrajinských predstaviteľov majú ruské sily príkaz dokončiť ofenzívu v Donbase do 15. septembra.Avšak podľa britského rezortu obrany ruská armáda to s vysokou pravdepodobnosťou nedosiahne a to bude „ďalej komplikovať plány Ruska na uskutočnenie referenda v okupovaných oblastiach o ich pripojení k Ruskej federácii".