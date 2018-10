Slovenský medicínsky startup ocenili za najväčší dosah na spoločnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovensko-americký startup MultiplexDX, ktorý sa zaoberá diagnostikou rakoviny, uspel v regionálnej súťaži CESAwards v rámci Global Startup Awards. Zvíťazil v kategórii najväčší dosah na spoločnosť v rámci regiónu strednej a východnej Európy.Po úspešnom absolvovaní národného kola regionálnej súťaže Central European Startup Awards v Bratislave, kde tento startup získal tri z 13 cien, postúpil do regionálneho finále v Poľsku. Tento rok vo Varšave súťažili startupy z desiatich krajín regiónu strednej a východnej Európy.uviedol jeden zo spoluzakladateľov startupu Pavol Čekan.Vďaka výhre v regionálnom kole sa startup v decembri tohto roka zúčastní Global Startup Awards a zabojuje o prvenstvo so startupmi z viac ako 60 krajín sveta. V histórii súťaže sa prvýkrát prebojoval slovenský startup až do svetového finále.CESAwards je regionálna súťaž v rámci Global Startup Awards, ktorá sa tento rok konala v desiatich krajinách v rámci centrálnej a východnej Európy a zároveň oslávila piaty ročník. Súťažiaci neboli len rozličné startupy, ale tiež investori, coworkingové centrá alebo inkubátory.Cieľom súťaže je podľa jej organizátorov poukázať na úspechy jednotlivých startupov, ale i ľudí alebo organizácií, ktoré ich podporujú.dodala manažérka pre CESAwards Slovensko Kristína Fischerová.