Vyjadrenia sudcu M. Radačovského preskúma predsedníčka Súdnej rady SR

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková po preskúmaní okolností zváži rozsah porušenia povinností sudcu a podanie návrhu na disciplinárne konanie ohľadom vyjadrenia sudcu Miroslava Radačovského o výsledku súdu prezidenta SR Andreja Kisku. Každý sudca je podľa nej povinný zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi, ktoré nie sú právoplatne skončené.uviedla Praženková. Sudca sa podľa slov Praženkovej pri jej použití vystavuje minimálne riziku spochybnenia jeho nezávislosti a nestrannosti. Zdôraznila tiež, že podobnému riziku je sudca povinný predchádzať a vyvarovať sa ho.Medializované vyjadrenia Radačovského považuje Praženková za presahujúce uvedené limity správania sa sudcu.avizovala.Prezident Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový (26. 10.) rozsudok nie je právoplatný. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Sudca rozhodujúci v majetkovom spore sa po rozhodnutí neobmedzil na vecné odôvodnenie svojho rozhodnutia, ale rozhodol sa dať prezidentovi aj rady, ako by si mal zariadiť ďalší profesionálny i súkromný život. Radačovský mal totiž hovoriť, že na jeho mieste by sa ako prezident vzdal funkcie a odišiel by zo štátu.Kiska má zvažovať ďalší postup ajreagoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan. Vyjadrenie sudcu preskúma aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Posúdi, či jeho slová na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.