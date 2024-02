Slovenský národný tím preveria pred MS v hokeji 2024 kvalitní súperi, ale aj nováčik elitnej kategórie Poľsko

Štyri zápasy odohrajú doma

Slovensko - Švajčiarsko (11. apríla)

Slovensko - Švajčiarsko (12. apríla)

Nemecko - Slovensko (18. apríla, 19.30 h v Kaufbeurene)

Nemecko - Slovensko (20. apríla, 17.00 h v Augsburgu)

Slovensko - Česká rep. (26. apríla)

Slovensko - Česká rep. (27. apríla)

Slovensko - Poľsko (3. mája)

Slovensko - USA (7. mája)



18.2.2024 (SITA.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká až osem duelov v rámci záverečnej fázy prípravy na majstrovstvá sveta v Česku. Zverenci trénera Craiga Ramsayho až šesť z nich odohrajú na domácom ľade.V generálke by súperom Slovenska mal byť výber Spojených štátov amerických, s ktorými by sa mali Slováci stretnúť 7. mája, tesne pred odchodom na šampionát Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Slovenskí hokejisti odštartujú prípravu náročným dvojzápasom proti Švajčiarom (11. a 12. apríla).Následne odcestujú do Nemecka, kde si v mestách Kaufbeuren (18. apríla) a Augsburg (20. apríla) zmerajú sily s úradujúcimi striebornými medailistami z majstrovstiev sveta.Zvyšné štyri zápasy odohrajú už len na domácich klziskách, a to proti tímu Česka (26. a 27. apríla), proti nováčikovi elitnej kategórie MS z Poľska (3. mája) a proti spomenutému mužstvu Spojených štátov amerických (7. mája).„Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť kvalitných súperov, ktorí nás dostatočne preveria pred svetovým šampionátom. Švajčiari a Nemci sú už tradičnými účastníkmi medailových bojov, Česi sú náročným súperom v akejkoľvek zostave. V poslednom prípravnom zápase, tri dni pred samotnými majstrovstvami sveta, nastúpime my aj USA v najsilnejšej možnej zostave proti sebe a bude to nielen kvalitná previerka, ale aj skvelé hokejové divadlo pre slovenských fanúšikov,“ zhodnotil našich súperov generálny manažér slovenskej reprezentácie a prezident SZĽH Miroslav Šatan Dejiská jednotlivých domácich zápasov sú zatiaľ v štádiu riešenia. SZĽH bude o nich a o spustení predaja vstupeniek informovať v najbližšom období.„Sme v rokovaní s jednotlivými zimnými štadiónmi a ich správcami. Prihliadať musíme, samozrejme, aj na play off Tipos Extraligy. Našim cieľom je však opäť dostať reprezentačný hokej do viacerých kútov Slovenska,“ povedal Šatan.