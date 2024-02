Bývalá svetová jednotka Simona Halepová zažalovala kanadského výrobcu výživových doplnkov, žiada desať miliónov dolárov

Dostala dištanc za roxadustat

Halepovej hrozí koniec kariéry

18.2.2024 (SITA.sk) - Rumunská tenistka Simona Halepová podala žalobu na kanadskú spoločnosť Quantum Nutrition zaoberajúcu sa výrobou výživových doplnkov stravy.Bývalá svetová jednotka tvrdí, že jej pozitívny dopingový nález je výsledkom užitia kontaminovaného výrobku danej firmy. Ako referuje spravodajský web CNN, rodáčka z mesta Konstanca žiada odškodné 10 miliónov amerických dolárov.Bývala víťazka grandslamových turnajov vo Wimbledone a v Roland Garros má zastavenú športovú činnosť od októbra 2022 po tom, čo v jej tele našli dopingoví komisári zakázanú látku roxadustat, stimulujúcu tvorbu hemoglobínu a červených krviniek.Spoločnosť Quantum Nutrition je obvinená z toho, že konala „neopatrne a nedbanlivo“, keď umožnila kontamináciu produktu roxadustatom.Halepová podala žalobu na súde v New Yorku, keďže k predmetnému dopingovému nálezu došlo počas turnaja US Open.„V dôsledku jej pokračujúceho suspendovania Halepová utrpela škody presahujúce 10 miliónov amerických dolárov,“ uvádza sa v sťažnosti.Rumunská tenistka v decembrovom rozhovore pre Euronews Romania pripustila, že ak Športový arbitrážny súd (CAS) nezruší jej štvorročný dištanc, bude to zrejme znamenať koniec jej kariéry.„Myslím si, že toto bude koniec mojej kariéry. Štyri roky sú priveľa, aspoň v mojom veku. To je katastrofa pre športovca, ktorý zasvätil svoj život tenisu. Neviem, ako budem postupovať, ak rozhodnutie zostane v platnosti,“ povedala Halepová.Počas núteného odpočinku od tenisu absolvovala 32-ročná niekdajšia líderka rebríčka WTA operáciu nosa na zlepšenie dýchania.