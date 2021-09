Slovenský obranca Martin Bučko mení v českej extralige dres, rozšíri rady Českých Budějovíc

Gól na šampionáte v Rige

Rád by išiel do Pekingu

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Martin Bučko mení dres v rámci najvyššej českej hokejovej súťaži. Z Pardubíc sa presúva do Českých Budějovíc minimálne do konca najbližšej sezóny, klub z juhu Česka o tom informoval na svojom oficiálnom webe.Dvadsaťjedenročný martinský rodák Bučko v uplynulej sezóne odohral 31 zápasov v Pardubiciach, ďalších 14 štartov si pripísal v prvoligovom tíme HC Stadion Vrchlabí.Nečakane bol aj súčasťou tímu Craiga Ramsayho na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige, kde v piatich zápasoch strelil jeden gól."Pardubice nakúpili viac obrancov a nemal by som dosť priestoru na ľade. Ozval sa mi agent a predostrel hosťovanie v Českých Budějoviciach, že o mňa majú záujem. Súhlasil som s mesačným testom. Bol som aj trochu nervózny, aj som sa chcel vrátiť do Pardubíc. Stálo ma veľa práce, kým som presvedčil trénerov. Chcem odohrať celú sezónu v Budějoviciach a pravidelne byť na ľade," uviedol Martin Bučko podľa webu hokej.cz.Na adresu trénera Jaroslava Modrého, niekdajšieho úspešného hráča NHL, skonštatoval: "Vyžaduje tvrdšiu hru, na ktorú až tak nie som zvyknutý. Musím sa s tým popasovať a pritvrdiť, aby som bol taký obranca ako býval on.".Bučko naznačil, že by si rád zahral aj na ZOH 2022 v Pekingu, ale reálne cíti, že jeho šance sa dohodou o príchode hráčov z NHL znížili."Po olympiáde pokukujem a veľmi sa budem snažiť, aby som zachytil úvod sezóny a vyšli mi prvé zápasy. Od toho sa bude odvíjať, kto nakoniec pôjde na olympijské hry," dodal Bučko.