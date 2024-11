Slovenský patent prináša (r)evolúciu v stavebníctve, ktorá znižuje náklady a emisie

Stavbári menia svet inováciami

Patentovaná technológia, ktorá spája dizajn a udržateľnosť



O 30 % nižšia hmotnosť znižuje náklady na prepravu a manipuláciu na stavbách.



Vyššia pevnosť a vynikajúca odolnosť voči prasklinám zabezpečuje trvácnosť.



Lepšia flexibilita, ktorá umožňuje použitie v rôznych formách a estetických prevedeniach, vrátane rôznych farebností, povrchových úprav a prispôsobenia materiálu rozličným architektonickým štýlom.



Nižšia absorpcia vody, ktorá chráni materiál pred poškodením mrazom a predlžuje jeho životnosť.



28.11.2024 (SITA.sk) -Odľahčený eko-betón prímesou plastového odpadu až do 45% v zmesi prináša inovatívne riešenie pre stavebníctvo. Vďaka unikátnym vlastnostiam pomáha znižovať emisie, šetriť náklady a efektívnejšie využívať materiály. Patentovaná technológia od Terratico už stihla zaujať nielen na európskom trhu, ale prenikla aj do USA, kde vyvoláva čoraz väčší záujem stavebných firiem a investorov.Firma Terratico vznikla na základe viac ako 25-ročných skúseností v oblasti stavebných materiálov otca a syna Nagyovcov a ich snahy riešiť problém s prebytkom plastov. Nápad využiť plastový recyklát v betóne je v stavebníctve známy už dávno, no Nagyovci mali víziu použiť ho ako náhradu za drvený mramor v terazze a v betóne. Po dvoch rokoch výskumu a vývoja vznikla prvá verzia materiálu, ktorú spoločnosť neustále zdokonaľuje a ktorá je doteraz svetovým unikátom.Prvý komerčný úspech dosiahli Nagyovci v roku 2021, keď pre slovenskú banku vyrobili 100 lavičiek zo skartovaných kreditných kariet. Okrem Slovenska si spoločnosť získala pozornosť nielen v Európe, ale aj v Amerike, kde jej materiál plánujú komerčne využívať developeri, architekti a mestá, a to najmä v podobe mestského mobiliáru.Terratico vyvinulo ekologickú alternatívu betónu a terazza, ktorá je ideálnym riešením pre moderné stavebníctvo. Ich inovatívne riešenie spočíva v studenom zapracovaní až do 45 % plastovej drviny do zmesi betónu, čím vzniká materiál s jedinečnými vlastnosťami. Plastové častice sa procesom rovnomerne rozložia v celej štruktúre zmesi, nevyplávajú na povrch a pevne priľnú k betónu.Ďalšie unikátne vlastnosti oproti tradičnému betónu alebo terrazu:Produkty z Terratica sú ekologickou alternatívu pre všetky typy dlažieb, obkladov, fasád, kvetináčov a iného exteriérového či interiérového nábytku. Naviac sú aj certifikované na bezpečný kontakt s potravinami a pitnou vodou, vďaka čomu môžu byť aktívne využité i v gastre alebo prevádzkach so zvýšenou požiadavkou na čistotu."Náš spôsob miešania umožňuje použiť akýkoľvek druh plastu, vrátane nerecyklovateľných typov. Vďaka našej patentovanej technológii sme schopní spracovať viac ako 20-tisíc ton plastového odpadu ročne, ktorý premeníme na ekologický a vysoko estetický stavebný materiál. Plastová pandémia nikdy úplne nezmizne, ale čím viac sa bude Terratico používať po celom svete, tým čistejšiu planétu zanecháme budúcim generáciám," dodáva Pavol Norulák, spolumajiteľ Terratico.Terratico - video z výroby odľahčeného betónu s prímesou plastovStavebné spoločnosti čoraz častejšie musia aplikovať konkrétne opatrenia na znižovanie uhlíkovej stopy aj kvôli ESG regulatívnym nariadeniam. Tento trend má celkovo rastúcu tendenciu a spoločnosti búdu musieť ešte viac investovať do obnoviteľných zdrojov energie, ekologických materiálov a celkovej energetickej efektívnosti budov.Spoločnosť Terratico sa v tomto smere výrazne presadzuje na trhu svojimi materiálmi, ktoré spĺňajú všetky globálne požiadavky v oblasti udržateľnosti a ESG. Dopyt po ich produktoch neustále rastie, čo dokazujú konkrétne žiadosti o ponuky a rastúce objednávky. Tento dopyt však firma, vzhľadom na kapacitné obmedzenia, nedokázala uspokojiť v rámci svojej malovýroby.Z tohto dôvodu sa začiatkom roka 2024 Terratico rozhodlo hľadať kapitál na spustenie veľkovýrobnej prevádzky. Tento krok im umožní vyrábať veľkoformátové dosky, obklady a fasády, a tým sa flexibilnejšie prispôsobiť rastúcemu dopytu a upevniť si svoju pozíciu na trhu. Okrem tohoim to umožnilo uzavrieť aj strategické partnerstvo s výrobcom fasád Fabrics, ktorý realizuje aj známe bratislavské projekty. Inovatívny materiál firmy Terratico tak prispeje k úspore nákladov nielen pri výstavbe projektov, ale aj pri ich následnej údržbe.Terratico je v súčasnosti dostupné v Európe a USA, pričom s obsadením iba jedného promile tohto trhu má spoločnosť ambície generovať tržby až do 150 mil. eur ročne. Spoločnosť preto intenzívne pracuje nielen na expanzných plánoch, ale predovšetkým na rozbehnutí veľkovýroby, aby zabezpečila plnenie objednávok, ktoré súčasná kapacita nedokáže pokryť.Investíciu do veľkovýroby hľadá Terratico cez najväčšiu slovenskú platformu hromadného investovania Crowdberry, cez ktorú sa môže každý stať priamym investorom a akcionárom spoločnosti Terratico. K investorom z Crowdberry sa ako ko-investor pridáva aj inštitucionálny investičný fond Venture to Future Fund a spolu plánujú investovať do Terratica cez 3 mil. EUR.Prvá časť investície z troch bola už uzatvorená a Crowdberry investori spolu s VFF poskytli Terraticu kapitál vo výške 600.000 eur. Tieto prostriedky umožnia spoločnosti urýchliť dodávku posledných kľúčových vysokokapacitných priemyselných strojov do veľkovýroby, ktoré budú ako jediné svojho druhu v stredoeurópskom regióne. Druhá časť investície je stále otvorená pre investorov, ktorí môžu zainvestovať do spusteniu veľkovýroby spoločnosti.Ak máte záujem o investičnú príležitosť v udržateľných technológiách, prečítajte si viac TU Informačný servis