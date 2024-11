Poslanec Hlasu Migaľ podľa Danka zablokoval schôdzu, viní ho aj z porušenia koaličnej zmluvy

Pripomienkovaný bol všetkými športovými zväzmi

Keketi sa vysporiadal s 300 pripomienkami

28.11.2024 (SITA.sk) - Poslanec Hlasu Samuel Migaľ neprezentovaním sa pri hlasovaní o dvojici zákonov o športe podľa predsedu SNS Andreja Danka nielenže zablokoval parlamentnú schôdzu, ale aj hrubo porušil koaličnú zmluvu. Danko podotkol, že podľa koaličnej zmluvy nie je možné, aby akýkoľvek poslanec akejkoľvek strany takto konal.Naznačil tiež, že zmeny navrhované poslancom Migaľom o vyčlenení peňazí pre občianske združenia mali vyhovovať jeho asistentovi. Poslanec Hlasu sa v stredu večer neprezentoval, parlament tak nebol uznášaniaschopný.„Našou snahou bolo zvýšiť podporu na športovú infraštruktúru z 20 miliónov na 60 miliónov eur. Návrh zákona prešiel vládou, ale bol „zasabotovaný“ pánom Migaľom,“ povedal o zákone o Fonde na podporu športu Andrej Danko. Pripomenul, že návrh zákona bol pripomienkovaný všetkými športovými zväzmi a nebola tam žiadna nespokojnosť.Migaľ bude podľa neho osobne zodpovedný za to, ak starostovia, vrátane starostov z Hlasu, nedostanú desiatky miliónov eur na športovú infraštruktúru. Danko je však presvedčený, že na budúci týždeň hlasovanie bez problémov prejde a peniaze určené na šport sa dostanú tam, kde sú potrebné.Po zablokovaní schôdze komunikoval s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom , spor o športové zákony nebude mať podľa neho vplyv na vzťah medzi SNS a Hlasom. „Musím povedať, že som videl, že je z Migaľa zúfalý," popísal komunikáciu s predsedom Hlasu.Podľa ministra športu a cestovného ruchu Dušana Keketiho sa jeho rezort pri príprave zákona vysporiadal s viac ako 300 pripomienkami. Zákon o Fonde na podporu športu je podľa neho najväčšia šanca dostať viac peňazí do športu a dostať šport na úplne inú úroveň.Štátny tajomník Jána Krišanda v súvislosti s Fondom na podporu športu pripomenul, že len v prípade výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry zameranej špecificky na obce do 3000 obyvateľov prišlo vyše 380 žiadostí, v ktorých celková suma požadovaných príspevkov dosiahla 45 miliónov eur.