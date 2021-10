Slovenský pavilón v Dubaji neotvoria načas. pre malé meškanie sa však svet podľa Sulíka nezrúti

Tri hlavné témy

Výstavbu odložili pre pandémiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka bude slovenský pavilón na výstave Expo v Dubaji plne funkčný. V piatok to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík Opätovne zopakoval, že s prípravami na výstavu začali hneď po jeho nástupe do funkcie a mali dostatok času, problém bol nedodržanie termínu z dubajskej strany.„Netvárme sa, že tri dni meškania je koniec sveta. Zajtra letím do Dubaja spolu s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Od pondelka bude náš pavilón plne funkčný. Nebude to v piatok, bude to v pondelok, nerobme z toho drámu, to sa stáva aj v lepších rodinách," skonštatoval Sulík.Vláda odobrila pokračovanie príprav oficiálnej účasti Slovenska na Svetovej výstave Expo Dubaj začiatkom októbra minulého roka. Súhlasila aj s financovaním oficiálnej účasti našej krajiny na tejto výstave v sume takmer 6,5 milióna eur.Slovensko sa bude na Expo Dubaj prezentovať v rámci tématickej zóny „Mobilita“. Zameria sa na tri hlavné témy - vodíkové technológie, letecký priemysel a vesmírny sektor.Výstava sa pôvodne mala konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. V dôsledku pandémie COVID-19 prijali organizátori rozhodnutie o ročnom odklade a Expo Dubaj sa bude oficiálne konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.Expo Dubaj bude tzv. „veľké Expo“, ktoré trvá šesť mesiacov a koná sa iba raz za päť rokov. Účasť na ňom potvrdilo 193 krajín a organizátori očakávajú 25 miliónov návštev.