 Piatok 24.10.2025
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Šport

24. októbra 2025

Slovenský pohár: Obhajca Spartak sa v osemfinále pohára stretne zrejme so Slovanom



Súboj nikéligistov sa rysuje aj medzi Žilinou a Skalicou, ak postúpia cez treťoligový Senec, respektíve cez druholigový Inter Bratislava.



Slovenský pohár: Obhajca Spartak sa v osemfinále pohára stretne zrejme so Slovanom

Obhajca trofeje FC Spartak Trnava sa v osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2025/2026 pravdepodobne predstaví v derby proti Slovanu Bratislava. Úradujúceho majstra najvyššej súťaže Niké ligy čaká duel 4. kola na pôde štvrtoligových Trenčianskych Stankoviec. O dvojiciach osemfinále rozhodol piatkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.


Trnava postúpila do osemfinále po tesnej výhre v Šamoríne, kde remizovala 1:1 a o triumfe rozhodla až v rozstrele (5:4). Zástupcu najvyššej súťaže privíta aj Fiľakovo, na ktoré čaká AS Trenčín. Súboj nikéligistov sa rysuje aj medzi Žilinou a Skalicou, ak postúpia cez treťoligový Senec, respektíve cez druholigový Inter Bratislava. To isté platí o DAC Dunajská Streda, ktorý môže čakať duel v Petržalke a Michalovciach. Tie sa predstavia v Bardejove, u jediného štvrtoligistu v osemfinále.

Na finalistu predošlej série z Ružomberka čaká náročná skúška v podobe Košíc, ktoré ožívajú pod novým trénerom Františkom Strakom. Púchov, ktorý prekvapivo vyradil Banskú Bystricu na Štiavničkách, vyzve tento raz nováčika Niké Ligy z Prešova. Komárno, ktoré len o gól vyhralo v Galante (3:2), sa predstaví v Liptovskom Mikuláši. Duel medzi Nitrou a Podbrezovou tak dopĺňa šesticu zápasov, v ktorých bude určite zástupca najvyššej súťaže.

dvojice osemfinále Slovnaft Cupu:

FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce/ŠK Slovan Bratislava

FTC Fiľakovo - AS Trenčín

MŠK Senec/MŠK Žilina - FK Inter Bratislava/MFK Skalica

MFK Ružomberok - FC Košice

MŠK Púchov - FC Tatran Prešov

FC Petržalka/DAC 1904 Dunajská Streda - Partizán Bardejov/MFK Zemplín Michalovce

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno

AFC Nitra - FK Železiarne Podbrezová


