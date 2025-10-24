|
Piatok 24.10.2025
Denník - Správy
24. októbra 2025
Slovenský pohár: Obhajca Spartak sa v osemfinále pohára stretne zrejme so Slovanom
Súboj nikéligistov sa rysuje aj medzi Žilinou a Skalicou, ak postúpia cez treťoligový Senec, respektíve cez druholigový Inter Bratislava.
Zdieľať
Obhajca trofeje FC Spartak Trnava sa v osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2025/2026 pravdepodobne predstaví v derby proti Slovanu Bratislava. Úradujúceho majstra najvyššej súťaže Niké ligy čaká duel 4. kola na pôde štvrtoligových Trenčianskych Stankoviec. O dvojiciach osemfinále rozhodol piatkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.
Trnava postúpila do osemfinále po tesnej výhre v Šamoríne, kde remizovala 1:1 a o triumfe rozhodla až v rozstrele (5:4). Zástupcu najvyššej súťaže privíta aj Fiľakovo, na ktoré čaká AS Trenčín. Súboj nikéligistov sa rysuje aj medzi Žilinou a Skalicou, ak postúpia cez treťoligový Senec, respektíve cez druholigový Inter Bratislava. To isté platí o DAC Dunajská Streda, ktorý môže čakať duel v Petržalke a Michalovciach. Tie sa predstavia v Bardejove, u jediného štvrtoligistu v osemfinále.
Na finalistu predošlej série z Ružomberka čaká náročná skúška v podobe Košíc, ktoré ožívajú pod novým trénerom Františkom Strakom. Púchov, ktorý prekvapivo vyradil Banskú Bystricu na Štiavničkách, vyzve tento raz nováčika Niké Ligy z Prešova. Komárno, ktoré len o gól vyhralo v Galante (3:2), sa predstaví v Liptovskom Mikuláši. Duel medzi Nitrou a Podbrezovou tak dopĺňa šesticu zápasov, v ktorých bude určite zástupca najvyššej súťaže.
dvojice osemfinále Slovnaft Cupu:
FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce/ŠK Slovan Bratislava
FTC Fiľakovo - AS Trenčín
MŠK Senec/MŠK Žilina - FK Inter Bratislava/MFK Skalica
MFK Ružomberok - FC Košice
MŠK Púchov - FC Tatran Prešov
FC Petržalka/DAC 1904 Dunajská Streda - Partizán Bardejov/MFK Zemplín Michalovce
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno
AFC Nitra - FK Železiarne Podbrezová
