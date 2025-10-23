|
Štvrtok 23.10.2025
Meniny má Alojzia
23. októbra 2025
Ligová fáza Konferenčnej ligy: Slovan Bratislava prehral aj v druhom kole KL, Alkmaaru podľahol na jeho pôde 0:1
V ďalšom stretnutí pohárovej Európy vyzvú „belasí“ 6. novembra vonku fínsky tím KuPS Kuopio.
Zdieľať
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nebodovali ani vo svojom druhom vystúpení v hlavnej fáze Konferenčnej ligy UEFA 2025/26. Na pôde holandského AZ Alkmaar prehrali po góle domáceho kapitána Svena Mijnansa 0:1. V ďalšom stretnutí pohárovej Európy vyzvú „belasí“ 6. novembra vonku fínsky tím KuPS Kuopio.
Účastník holandskej Eredivisie kráčal za plným bodovým ziskom od úvodu. Prevahu v prvom polčase pretavil Alkmaar na jediný gól v stretnutí, o ktorý sa postaral aktívny kapitán Mijnans. Slovan zaostával vo všetkých významných ukazovateľoch, na strely na bránu prehral vysoko 1:11. Za stavu 0:0 nevyužil najväčšiu šancu sériového slovenského šampióna útočník Andraž Šporar.
Slovan začal duel v hlbšom defenzívnom bloku. Na lopte boli aktívnejší domáci, ktorí si vypracovali prvú veľkú príležitosť v ôsmej minúte. Dostal sa do nej kapitán Mijnans, ten však po dlhom pase za obranu strieľal pohotovo, no jeho pokus nemal potrebnú razanciu a brankár Takáč loptu vyrazil. Na záver úvodnej štvrťhodiny hry sa zrodila ešte väčšia šanca na opačnej strane ihriska. Šporara vysunul do úniku Barseghjan, slovinský útočník však neumiestnil loptu ideálne a skóre sa nemenilo. Gól visel na vlásku po 20 minútach hry. V oboch prípadoch sa dostal do šance domáci kapitán, Slovan však podržal reflexívnymi zákrokmi na bránkovej čiare Takáč. Holandský tím sa napokon dopracoval ku gólu, ktorý padol v 44. minúte po zakončení aktívneho Mijnansa. Rovnaký hráč v nadstavení prvého polčasu ešte nepremenil nariadený pokutový kop po hre rukou od Kašiu.
Bol to práve brankár Takáč, ktorý udržal „belasých“ v hre o body aj do druhého dejstva. Obraz hry sa oproti prvej časti vôbec nezmenil, aktívnejší boli stále domáci. Tentoraz sa však do väčšieho ohrozenia nedostávali, no pevne držali svoj tesný náskok. Hosťujúci kouč sa snažil reagovať zmenou, keď na ľavý kraj poslal Wimmera a vyššie sa posunul nevýrazný Cruz. Ten definitívne pochoval nádeje hostí na zisk aspoň bodu, keď v 87. minúte videl červenú kartu za úder lakťom.
hlas po zápase /zdroj - JOJ Šport/:
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Ťažký zápas. Alkmaar ukázal veľkú ofenzívnu silu a kvalitu. Takáč nás viackrát podržal, chytil veľa šancí. Snahu sme mali, ale kvalitatívny rozdiel bol, hlavne v útočnej fáze. Paradoxne, mali sme prvú šancu zápasu, Andraž mal dosť veľkú šancu, ale bohužiaľ, nedali sme z toho gól. Potom bol Alkmaar lepší, k čomu mu treba pogratulovať. Mali sme protiútok, ale stratili sme ľahkú loptu, dvakrát sa to dostalo na pravú stranu a center pod seba, tam sme si nedohrali súboj. Okej, je to ich kvalita, že vedia hrať na obsadeného hráča. My sme sa snažili, ku koncu mal o desiatich v poslednej minúte Tigran šancu. Myslím si, že trochu prísne a zbytočné vylúčenie Sandra a ideme domov s prázdnymi rukami. Budeme ďalej bojovať. Verím, že posledné zápasy môžeme zvládnuť bodovo tak, aby sme bojovali o play off. Máme ešte Vallecano takejto kvality, s ostatnými si myslím, že môžeme hrať a bodovať. Už rozmýšľam nad nedeľou a nad ligou.“
Dominik Takáč, brankára Slovana: „Treba povedať, že boli lepším tímom a mali viac z hry. Mali tam veľa štandardných situácií a rôznych takýchto situácií. Kombinovali dobre a celý zápas boli na lopte lepší, ale bolo to niečo, s čím sme asi aj rátali, že slabí určite nebudú. Trochu ma mrzí, že sme si toho nedokázali vypracovať viac. So Štrasburgom sme si v predchádzajúcom stretnutí Konferenčnej ligy vypracovali toho dosť, dnes to chýbalo. Nebol to náš najlepší zápas, to si uvedomujeme, ale s trochou šťastia, keby na konci dáme gól, tak by to bolo krajšie.“
Andraž Šporar, hráč Slovana: „Veľmi ťažký zápas. Myslím si, že sme mali len jednu strelu na bránku a to bola odo mňa v prvom polčase. Ťažký večer pre nás. Treba priznať, že boli lepším tímom. Všetko sme mali robiť lepšie, mali sme tvrdšie tlačiť, ale je to ťažké. Majú kvalitu, pred pár dňami zdolali Ajax. Nebol to náš večer.“
Ligová fáza Konferenčnej ligy 2025 - 2. kolo:
AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (1:0)
Gól: 44. Mijnans. ČK: 87. Cruz (Slovan). Rozhodovali: Stieler - Koslowski, Borsch (všetci Nem.), ŽK: Sadiq - Blackman, Takáč, Bajrič, Ignatenko.
Alkmaar: Owusu-Oduro - Kasius, Goes, Dekker, de Wit - Koopmeiners, Mijnans, Smit (90. Kwakman) - Patati (72. Šín), Sadiq (64. Parrott), Jensen (72. Daal)
Slovan: Takáč - Blackman (74. Yirajang), Kašia, Bajrič, Cruz - Ignatenko, Savvidis (84. Mustafič), Ibrahim (74. Mak) - Barseghjan, Šporar (84. Gajdoš), Marcelli (64. Wimmer)
