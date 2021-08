Slovenský pohár v hokeji začína novodobú históriu, zapoja sa tímy zo všetkých seniorských súťaží

Kvalifikácia na jeden víťazný zápas

Repríza finále SHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský pohár v hokeji začína písať svoju novodobú históriu. O novú trofej zabojuje v sezóne 2020/2021 dvadsať tímov zo všetkých troch seniorských súťaží na Slovensku. Extraligové kluby a finalista Slovenskej hokejovej ligy (SHL) zo Žiliny sú nasadení priamo do skupinovej fázy, ostatné mužstvá čaká v auguste kvalifikácia o postup do hlavného turnaja. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.Slovenský pohár 2021/2022 nadväzuje na turnaj, ktorý sa hral na Slovensku v rokoch 1994 až 1997. Jeho víťazom sa vtedy stala štyrikrát za sebou Dukla Trenčín, ktorá sa však tentoraz do bojov o Slovenský pohár neprihlásila. Keďže ide o nový turnaj, každé seniorské mužstvo z troch slovenských súťaží sa do turnaja mohlo, ale nemuselo prihlásiť.Jednotlivé kvalifikačné vetvy a základné skupiny sú rozdelené na základe regionálneho princípu. Kvalifikácia Slovenského pohára sa začne 21. augusta zápasom medzi druholigovým Partizánskym a Skalicou z SHL.Celá kvalifikácia sa hrá na jeden víťazný zápas, výhodu domáceho prostredia má vždy renkingovo nižšie postavené mužstvo. Kvalifikácia je rozdelená na dve vetvy, z každej vzíde na konci jeden postupujúci do skupinovej fázy, ktorý doplní v skupine už vopred tri nasadené tímy."Sme radi, že sa kluby prihlásili do Slovenského pohára. Veríme, že v ďalších sezónach ich bude viac. Cieľom je, aby diváci na štadiónoch nižších súťaží mali možnosť vidieť konfrontáciu svojho klubu s tímom z vyššej ligy,“ povedal manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.Hlavná skupinová fáza Slovenského pohára odštartuje 7. septembra reprízou finále SHL z ostatnej sezóny medzi Žilinou a Spišskou Novou Vsou, v A-skupine je okrem nich aj majstrovský Zvolen a jeden kvalifikant. B-skupine na seba narazia východniarske tímy z Košíc, Michaloviec, Prešova a taktiež si počkajú na jedného postupujúceho z kvalifikácie. V skupinovej fáze odohrajú mužstvá jeden vzájomný zápas na ľade nižšie postaveného podľa renkingu.Najlepšie dva tímy z oboch skupín postúpia do semifinále, v ktorom si do kríža zmerajú sily s tímami z druhej skupiny. Semifinále sa bude hrať počas reprezentačných prestávok v novembri a decembri na dva vzájomné duely (doma a von). V prípade vyrovnaného súčtu skóre z oboch zápasov sa bude v druhom zápase predlžovať, prípadne o postupujúcom rozhodnú až samostatné nájazdy.Finále sa odohrá na jeden zápas na neutrálnom ľade, prvého víťaza novodobej edície Slovenského pohára spoznáme začiatkom roka 2022.