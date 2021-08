Prezident Realu odmieta spájanie s Messiho prestupom, Barcelona má finančné problémy

Špekulácie označil za nezmysel

Prezident, ktorý vyhodil Messiho

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Realu Madrid Florentino Pérez odmieta, že zohral nejakú úlohu pri prestupe Lionela Messiho FC Barcelona do Paríž Saint-Germain . Viacerí bývalí predstavitelia FC Barcelona, ktorí po odchode Messiho rezignovali na svoje funkcie, naznačili, že za prestupom fenomenálneho Argentínčana sú aj vonkajšie vplyvy.Sedemdesiatštyriročný španielsky veľkopodnikateľ Pérez už vydal vyhlásenie, v ktorom tieto špekulácie a reči označil za nezmysel.Rovnako vyzval bývalého člena predstavenstva FC Barcelona Jaumeho Llopisa , aby odvolal svoje slová o tom, že "Pérez je dobrý priateľ generálneho riaditeľa FC Barcelona Ferrana Revertera" a presvedčil ho, aby pustil Messiho. Pravda je taká, že katalánsky futbalový gigant FC Barcelona má veľké finančné problémy a nový kontrakt pre Messiho by nebol v súlade s pravidlami finančnej fair-play najvyššej španielskej súťaže.Messi len pred niekoľkými dňami so slzami v očiach oznámil svoj odchod z FCB po vyše 20 rokoch a v utorok večer podpísal zmluvu s Paríž Saint-Germain. "Je úplne nepravdivé, že som dlhoročný priateľ Revertera. Stretol som sa s ním iba dvakrát, vrátane minulého týždňa už po oficiálnom oznámení o odchode Messiho," vyhlásil Pérez.Llopis v nedeľu rezignoval z predstavenstva FC Barcelona a Joana Laportu označil ako človeka, ktorý "sa zapíše do histórie ako prezident FCB, ktorý vyhodil Messiho." Messiho otec, ktorý je zároveň jeho agent, nedávno novinárom prezradil, že za synov odchod je zodpovedný klub. Hráč povedal, že urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby sa pokúsil pokračovať v klube, vrátane akceptovania zníženia platu o 50%.