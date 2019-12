Slovensky porazili na MS vo florbale Nemky, zabojujú o 5. miesto

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

MS žien - o 5.-8. miesto:



Nemecko - SLOVENSKO 1:6 (0:0, 0:1, 1:5)



Góly: 55. Bepplerová-Altová - 21. Šponiarová (P. Hudáková), 48. Šponiarová (P. Hudáková), 53. P. Hudáková (Šponiarová), 57. Ferenčíková (P. Hudáková), 59. Ferenčíková (P. Hudáková), 60. P. Hudáková (Ferenčíková). Rozhodovali: Lin, Teová (Sing.), vylúčené: 3:1, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 177 divákov.



Nemecko: Gatzschová – Benndorfová, Schulzová, Jensenová, Diesenerová, Bepplerová-Altová, Holstová – Bottrichová, Strahlová, K. Recková – Kurthová, Baumgartenová, Gerdesová – Kleerbaumová, Bestová, Jurgensová



SR: Dupčáková – Robová, Lenčešová, Ďuríková, Klapitová, Pudišová, Adamcová - V. Grossová, Trošková, Belicová - Ferenčíková, Šponiarová, P. Hudáková - Gáborová, K. Grossová, Papierniková - Chúpeková, Šidlová, K. Hudáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neuchatel 14. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky zdolali v sobotňajšom zápase o umiestnenie na 5.-8. priečke na MS v Neuchateli reprezentantky Nemecka 6:1. Na šampionáte tak v nedeľu o 10.30 h zabojujú o konečné piate miesto proti víťazkám duelu Lotyšsko - Poľsko.Nemky v zápase dlho vzdorovali, zverenky trénera Michala Jedličku rozhodli o svojom triumfe až v tretej tretine, ktorú vyhrali 5:1. O všetky góly SR sa postarala druhá formácia, šesť bodov nazbierala Paulína Hudáková (2+4), tri body si pripísali Michaela Šponiarová a Denisa Ferenčíková (zhodne 2+1). Slovenky majú šancu vyrovnať svoje najlepšie umiestnenie z MS, piate skončili aj pred dvomi rokmi v Bratislave.Úvodné minúty priniesli opatrnú hru, častejšie však držali loptičku Slovenky. Tie postupne zatlačili súperky k ich bránke, snažili sa o častú streľbu, do väčších šancí ich však kompaktná nemecká obrana dlho nepúšťala. Najlepšie strelecké pozície mali Klapitová a Papierniková, vyznamenala sa pri nich Gatzschová.Nemeckú brankárku dokázala prekonať až v 21. minúte Šponiarová. Tá si po rýchlom útoku vymenila loptičku s P. Hudákovou a zakončila do odkrytej časti bránky. Slovenky naďalej diktovali hru, Nemky sa väčšinou bránili a dostávali sa len k ojedinelým brejkom.Zverenky Michala Jedličku definitívne zlomili odpor svojich súperiek až v tretej tretine. V 48. min pridala druhý gól Šponiarová, keď z veľkej diaľky prestrelila klbko tiel, na 3:0 zvýšila P. Hudáková. Nemky síce dokázali v početnej výhode znížiť zásluhou Bepplerovej-Altovej, no vzápätí Ferenčíková využila presilovku a z dorážky vrátila Slovenkám trojgólový náskok. Tie si v pohode ukontrolovali víťazstvo, výsledok spečatili na konečných 6:1 Ferenčíková a P. Hudáková.