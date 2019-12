Štafetu žien v Hochfilzene vyhrali Nórky, Slovenky neštartovali

Nórka Marte Olsbuová Röiselandová (druhá vpravo) sa teší s tímom po triumfe v sobotňajšej štafete žien na 4x6 km Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene 14. decembra 2019. Druhé skončili Rusky, tretie boli Švajčiarky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo SP v Hochfilzene:



štafeta žien na 4x6 km:



1. Nórsko (Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová Röiselandová) 1:10:04,7 h (1 tr.kolo+7 dobíjaní)



2. Rusko (Kristina Rezovová, Larisa Kuklinová, Svetlana Mironovová, Jekaterina Jurlovová-Perchtová) +8,2 s (0+5)



3. Švajčiarsko (Elisa Gasparinová, Selina Gasparinová, Aita Gasparinová, Lena Häckiová) +1:04,1 (1+9)



4. Ukrajina +1:09,2 (0+8), 5. Kanada +1:09,3 (0+7), 6. Česko +1:16,1 (1+12), 7. Francúzsko +1:18,9 (1+14), 8. USA +1:37,0 (0+6), 9. Poľsko +2:22,4 (1+13), 10. Švédsko +2:53,0 (2+10)



poradie SP (po 2 zo 6):



1. Nórsko 120 b, 2. Švajčiarsko 102, 3. Rusko 94, 4. Švédsko 79, 5. Ukrajina 75, 6. Francúzsko 74

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hochfilzen 14. decembra (TASR) - Nórske biatlonistky zvíťazili v sobotu aj v druhých štafetových pretekoch novej sezóny Svetového pohára. V rakúskom Hochfilzene triumfovalo na 4x6 km trati kvarteto Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová s náskokom 8,2 sekúnd pred druhým Ruskom. Na tretej priečke finišovali reprezentantky Švajčiarska s mankom 1:04,1 minúty.Nórky figurovali po prvých dvoch úsekoch až na 12. mieste, keď musela ísť Tandrevoldová na trestný okruh, no mohutný finiš Eckhoffovej a Olsbuovej Röiselandovej ich dostal až na čelo. Posledná menovaná strácala po záverečnej ôsmej streľbe na vedúcu Rusku Jekaterinu Jurlovovú-Perchtovú vyše 15 sekúnd, no nesmierne rýchlym behom ju dokázala prekonať a na cieľovej páske ju zdolala o 8,2 sekundy. Rusky, ktoré od piatej streľby viedli a počas celých pretekov len päťkrát dobíjali, sa tak museli uspokojiť s druhou priečkou. O tretie miesto v závere tuho bojovali Švajčiarky, Ukrajinky a Kanaďanky, nakoniec sa z neho tešili reprezentantky s helvétskym krížom.Veľké sklamanie zažili Talianky, ktoré dlho figurovali na medailových priečkach, no Federica Sanfilippová išla na záverečnom úseku až na dve trestné kolá a prepadla sa na 11. miesto. Ešte o priečku horšie skončili domáce Nemky s tromi trestnými okruhmi a 12 dobíjaniami. Dvanáste miesto je najhoršie umiestnenie nemeckej ženskej štafety.Slovensko opäť nepostavilo štafetu. Kým v úvodnom kole vo švédskom Östersunde vypadla pre problémy s kolenom Paulína Fialková, v Hochfilzene neštartovala pre chorobu Terézia Poliaková.