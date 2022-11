Slovenský pozemkový fond hospodáril v roku 2020 so ziskom cez 9 miliónov eur, časť vyčlení na kybernetickú bezpečnosť

pozemkových

1.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský pozemkový fond (SPF) vykázal za rok 2020 zisk vo výške viac ako 9 miliónov eur. Sumu 4,1 milióna eur SPF vyčlení do svojho rezervného fondu na budovanie kybernetickej bezpečnosti informačných systémov.Zvyšných 5 miliónov eur pôjde do kapitoly rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na financovanie zabezpečenia projektovúprav.Uvádza sa to v správe o návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku SPF za rok 2020, ktorú schválila vláda.Ako sa uvádza v materiáli, na kladnom hospodárskom výsledku fondu sa v rozhodujúcej miere podieľala maximálna hospodárnosť na strane kapitálových a bežných výdavkov, nezrealizované verejné obstarávanie nových informačných systémov, vysoké plnenie rozpočtovaných príjmov z prenajatých pozemkov, plnenie rozpočtovaných príjmov z predaja fondom spravovaných pozemkov, ako aj vysoké plnenie iných nedaňových príjmov.