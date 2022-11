Špecializovaný trestný súd by mal pokračovať v pojednávaní s bývalým policajným funkcionárom obvineným v kauze Judáš

Namietali zaujatosť sudcu

Najprv ho stíhali väzobne

1.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici by vo štvrtok 3. novembra malo pokračovať hlavné pojednávanie s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru Obžalovaný je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvoch skutkov prijímania úplatku. Naposledy sa v tomto prípade pojednávalo 20. apríla tohto roku, pričom následne sudca Ján Giertli vec odročil na neurčito.Musel totiž spis zaslať na Najvyšší súd SR , aby sa ten vysporiadal s námietkou zaujatosti voči sudcovi. Podľa aktuálneho rozpisu pojednávaní ŠTS Giertli ostal vo veci zákonným sudcom.Podľa obžaloby Jozef Rehák v rokoch 2000 až 2011 pôsobil pod prezývkou „Dodo“ pre zločineckú skupinu sýkorovcov, pre ktorú mal zisťovať informácie z prostredia polície.Takisto je obžalovaný z korupčných skutkov, do ktorých boli zapojení aj ďalší policajní funkcionári. Na súde už v procese s Jozefom Rehákom vypočuli napríklad odsúdených členov sýkorovcov Martina Biháriho Zatiaľ čo prvý menovaný obžalovaného usvedčoval, druhý odmietol, že by s Jozefom Rehákom spolupracoval. Obžalovaný na začiatku procesu svoju vinu odmietol.Bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností obvinili v rámci kauzy Judáš. Pôvodne bol od decembra 2020 stíhaný väzobne, v apríli 2021 ho však prepustili na slobodu.Najvyšší súd totiž dozorovému prokurátorovi vyčítal nekonanie pri žiadosti obvineného o prepustenie.