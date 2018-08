Slovenský pozemkový fond mení po štvrťstoročí logo

Slovenský pozemkový fond mení po vyše 25 rokoch logo, ktoré verejnosti exkluzívne predstaví na poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. Foto: Slovenský pozemkový fond Foto: Slovenský pozemkový fond

Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) sa na poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex zúčastní prvýkrát. Do Nitry ide predstaviť svoju novú identitu, ktorú mení po vyše 25 rokoch.vyhlásila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová. Ako ďalej zdôraznila,Jedným z cieľov fondu na 45. ročníku Agrokomplexu v Nitre bude tiež vysvetliť verejnosti postavenie fondu a hlavné činnosti, ktoré ako neštátna a nezisková organizácia realizuje. Do kompetencií Slovenského pozemkového fondu spadá predovšetkým správa pozemkov vo vlastníctve SR a nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov, no poskytuje tiež napríklad reštitučné náhrady oprávneným osobám a vydáva stanoviská pre osobitné správne konania.Stánok SPF sa nachádza v pavilóne M2. Počas každého výstavného dňa budú pre návštevníkov výstavy k dispozícii traja riaditelia regionálnych odborov Slovenského pozemkového fondu a minimálne jeden zástupca generálneho riaditeľstva SPF. Všetci sú pripravení odpovedať na otázky v oblastiach spadajúcich do kompetencií fondu.TASR informoval hovorca Slovenského pozemkového fondu Martin Kormoš.