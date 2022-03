Slovenský pracovný trh zatiaľ zamestnal 360 utečencov z Ukrajiny, najviac ich pracuje v okresoch Malacky či Trenčín

Dostatok pracovných pozícií

Najviac žiadostí o dávku je z Košíc či Žiliny

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Na slovenskom pracovnom trhu sa zatiaľ zamestnalo 360 odídencov z Ukrajiny. Na utorkovej tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Najviac odídencov z Ukrajiny sa podľa neho zamestnáva tam, kde je najviac voľných pracovných miest.Ide o okresy Trenčín, Malacky, Námestovo, či Nové Mesto nad Váhom. Ide napríklad o profesie osobnej zdravotnej starostlivosti, sanitárov, opatrovateľov starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím.„Toto sú profesie, kde sa budeme snažiť, aby priamo Ukrajinci, ktorí na to majú kvalifikáciu, pomáhali so starostlivosťou o Ukrajincov, ktorí takúto pomoc potrebujú," povedal. Na Slovensku je pritom podľa neho v súčasnosti 92-tisíc pracovných pozícií vhodných pre odídencov z Ukrajiny, z toho 32-tisíc miest tvoria trvalé pracovné miesta.Podľa ministra práce ide o pracovné miesta, o ktoré občania Slovenska už nemajú záujem. Zvyšok tvorí 60-tisíc sezónnych pracovných miest, ktoré občania Slovenska po pandémii prestali preferovať. „Očakávame, že v najbližšom polroku by sme mali mať na Slovensku dostatok pracovných pozícií, ktoré môžu obsadiť Ukrajinci a nebudú konkurenciou pre slovenských občanov," povedal Krajniak.Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer poukázal na to, že odídenci z Ukrajiny môžu o dávky v hmotnej núdzi žiadať na úradoch práce aj v troch veľkokapacitných centrách v Humennom, Michalovciach a Nitre.„Vo veľkokapacitných centrách dostávajú podporu nielen pri hmotnej núdzi, ale aj pri možnosti zamestnať sa," povedal. K 21. marcu podľa neho požiadalo o dávku v hmotnej núdzi 4 804 odídencov z Ukrajiny, spolu s deťmi ide o 9 930 osôb. Najviac žiadostí o dávku eviduje ústredie práce v Košiciach, Žiline, Michalovciach, Pezinku, Bratislave a Nitre.